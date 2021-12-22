 التأجيل كان مرجحا.. ألمانيا قلقة بشأن الانتخابات الليبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2021

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التأجيل كان مرجحا.. ألمانيا قلقة بشأن الانتخابات الليبية

رغم أنه كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، أعربت ألمانيا عن قلقها بشأن تأجيل الانتخابات الليبية لأنها تكتسب "أهمية شديدة" للمجتمع الدولي والليبيين. جاء ذلك بعد اقتراح مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها لمدة شهر.

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تحدثت مفوضية الانتخابات الليبية عن أوجه قصور في التشريع الانتخابي، وقالت إنها لا تزال غير قادرة على تقديم قائمة نهائية بالمرشحين بسبب إشكالات قانونية.

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن شعورها بالقلق حيال تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي كان مزمعا إجراؤها بعد غد الجمعة.

مختارات

شهدت الساحة الليبية في عام 2021 الكثير من الأحداث بعضها كان مشجعاً لتوقعات بمستقبل أفضل، لكن بمرور الأيام واقتراب العام من نهايته يبدو أن الحل يبتعد أكثر فأكثر مع اقتراح تأجيل الانتخابات. فهل يكون عام 2022 أفضل من سابقه؟

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مقترحة موعدا جديدا، وطالبت بإزالة "القوة القاهرة". جاء ذلك بعد ساعات من إعلان لجنة برلمانية "استحالة" إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي أعقاب لقاء مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن في برلين، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، إن التأجيل كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، "لكن ذلك لا يقلل منه كباعث على القلق".

من جانبه، أعرب اسيلبورن عن تأييده لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى "المساعدة في أن نصل إلى حل ديمقراطي".

ورأت بيربوك أنه يبدو أن هناك بعض الأمور القانونية التي لايزال يتعين توضيحها، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد هذا التوضيح سريعا وحتى يمكن إجراء الانتخابات "لأن هذا أمر شديد الأهمية ليس للمجتمع الدولي وحسب بل على وجه الخصوص لليبيين في هذه السنوات من الكارثة المخيفة التي تواجه بلادهم".

وأكدت السلطات الليبية الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة لن تجرى بعدما تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني بدلا من موعدها الأساسي، أي بعد شهر تقريبا من موعدها الأصلي.

وعزت المفوضية هذا الاقتراح بالتأجيل إلى وجود أوجه قصور في التشريع الانتخابي. وقالت المفوضية إنها لا تزال غير قادرة حتى الآن على تقديم قائمة نهائية بالمرشحين بسبب إشكالات قانونية.

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وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.

قوائم المرشحين لم تنشر حتى الآن!

وهذه الانتكاسة تعيد إغراق ليبيا التي عانت حربين أهليتين منذ العام 2011، في المجهول. فمن دون "مسار مستقبلي" هناك خطر اندلاع "صراعات محلية قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد" وفق ما قالت أماندا كادليك، العضو السابقة في مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول ليبيا قابلته لوكالة فرانس برس.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال إن فرنسا ما زالت "متمسكة بحسن سير العملية الانتخابية حتى نهايتها". 

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 وكانت المفوضية أعلنت في بيان صحافي أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير (كانون الثاني) 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة 'القوة القاهرة' التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".

 ما أكدت المفوضية أن قراراتها في ما يتعلق باستبعاد عدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، أوجدت حالة من عدم اليقين بأن قرارات الاستبعاد "جانبها الصواب".

وحتى اليوم، لم تنشر المفوضية "القوائم النهائية" للمرشحين الذين بلغ عددهم 98 مرشحاً، وتقلص العدد بعد الاستبعادات إلى 73 مرشحًا، كما لم يُسمح بمباشرة الحملة الانتخابية، إلى جانب ارتفاع عدد الشكاوى أمام القضاء والطعون في حق بعض المرشحين.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: خالد سلامة


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