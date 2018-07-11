البيضة أولاً أم الدجاجة؟ فيزياء الكم تجيب.. فهل ينتهي الجدل؟

أظهر فريق من علماء الفيزياء في جامعة كوينزلاند ومعهد نييل بأستراليا أنّ فيزياء الكم تثبت ظهور الدجاجة والبيضة معاً في آن واحد، وهو اثبات يدحض طروحات الفلاسفة الإغريق الصعبة في محاولتهم الإجابة عن سؤال البيضة والدجاجة والتي قدموها في الأصل لشرح نظريتهم في السبب والنتيجة.
وفي الدراسة التي نشرتها الجامعة على صفحة "يو كيو كويسشنز" قالت الدكتورة جاكي روميرو من مركز هندسة أنظمة فيزياء الكم "لاتقود قضية السبب والنتيجة التي ألفها الناس إلى نفس النتائج في مجال فيزياء الكم" مشيرة إلى أن فرضية البيضة ظهرت قبل الدجاجة أو العكس التي قام عليها الجدل الاغريقي، ستحسم بشكل آخر في إجابات فيزياء الكم.
ومضت موضحة "غرابة آليات وقوانين فيزياء الكم، تكشف أنّ الاحداث قد تحدث خارج التسلسل المنطقي الذي تعودنا على افتراضه. لنأخذ مثالا بسيطاً هو رحلة المرء من وإلى عمله اليومي، حيث يسافر عادة بالحافلة أولا ثم بالقطار، أو العكس، لكنّ تجارب مختبرات فيزياء الكم تثبت أن الأمرين يمكن أن يجريا معا في توافق زمني متطابق، أي أن المرء يمكن أن يركب القطار والحافلة معاً في زمن موازٍ"، في اشارة منها إلى نظرية النسبية التي تثبت أن اختلاف الأزمنة أو البعد الرابع يلغي فرضية التتابع السببي المألوفة.
وبينت الدكتورة روميرو " ويدعى هذا ب"النظام العشوائي غير المحدد"، وهو أمر لا يمكن ان نلحظه في حياتنا اليومية المعتادة"
ولدراسة هذا النظام مختبريا، استخدم الباحثون آلة هيكلية سموها" زر الانتقال الفوتو كوانتي" photonic quantum switch ، وعلّق الدكتور فابيو كوستو المتخصص في هذا البحث أنّ تتابع تحولات الأحدث التي تظهر في مساحة الضوء تعتمد هنا على الاستقطاب. وبيّن قائلاً "من خلال قياس مستوى استقطاب الفوتونات عند سطح خارج انتقال الكونتوم الحاصل خلال العملية تمكنا من البرهنة على أن تتابع التحولات الجارية لم يظهر في شكل الضوء".
وقد لا يعني هذا التحليل كثيراً لغير المختصين في هذه المرحلة، لكنّ الدكتور كوستا يبدو متفائلاً وهو يقول" هذا دليل ابتدائي لصحة هذا المبدأ، وعلى مستوى أشمل، فإنّ "النظام العشوائي غير المحدد" قد يحقق تطبيقات عملية حقيقية، ومنها أنه سيجعل أجهزة الكومبيوتر تعمل بكفاءة أكبر(من خلال آليات عمل تنشط في زمنٍ موازٍ لزمننا الذي نشعر به)، كما أن التطبيق يمكن ان يحسن مستوى الاتصالات بشكل كبير".
م.م/ ع.ج.م DW
-
الأفعى تبيض أم تلد؟ كائناتٌ مدهشة مصدرها البيض!
يُعْتَبَر طائر النعام من أضخم أنواع الطيور وأسرعها في الجري. تلتزم أنثى الطير في علاقتها مع ذكر واحد، أما الذكر فيقوم بمهمة تلقيح بيض إناث طيور النعام الأخريات. تضع الأنثى بيضها في عش جماعي، وتحذو حذوها بقية الإناث، وقد يصل عددها إلى أربعة إناث. وتضع كل أنثى منهن خمسة عشر بيضة، وتعمل الأنثى على التخلص من البيض غير الصالح، وتتناوب الإناث والذكور معاً على حضانة البيض إلى أن يفقس.
-
الأفعى تبيض أم تلد؟ كائناتٌ مدهشة مصدرها البيض!
لا تكمن غرابة طائر الكيوي في عدم قدرته على الطيران فحسب، بل أيضاً في حجم البيضة التي تضعها الأنثى. تعد بيضة الكيوي كبيرة مقارنة بحجم الطائر، وقد يصل وزنها إلى نصف كغ. ويشغل الحجم الكبير للبيضة جوف أنثى طائر الكيوي ويتسبب بإعاقة حركتها و تنفسها. وغالباً ما تعتمد فراخ طائر الكيوي على نفسها بسرعة كبيرة.
-
الأفعى تبيض أم تلد؟ كائناتٌ مدهشة مصدرها البيض!
ليس بمقدور بقية طيور البطريق الإمبراطوري تحمل رحلة المسير السنوية الشاقة التي تبلغ مسافتها بين الخمسين والمائة وخمسين كم. تقطع هذه الطيور المسافة في أصقاع القارة القطبية سعياً للوصول إلى أماكن التكاثر ووضع البيض. ليس بمقدور أنثى البطريق أن تضع أكثر من بيضة واحدة في العام، وهذا ما يجعل من عملية تفقيس البيض حدثاً يتميز بأهمية بالغة.
-
الأفعى تبيض أم تلد؟ كائناتٌ مدهشة مصدرها البيض!
يبلغ قطر بيضة طائر الفيل3 أمتار أما وزنها فيبلغ قرابة النصف طن. انقرضت هذه الطيور قبل أربعة قرون، غير أنه في عام 2015 عثر على بيضة لأحد تلك الطيور يزيد حجمها بمائتي مرة عن حجم بيضة الدجاجة. الصورة توضح بالمقارنة حجم الهيكل العظمي لطائر الكيوي بالنسبة إلى حجم البيضة. إذا راودتك نفسك أن تحمل هذه البيضة والتعامل معها فيطلب منك عندئذ أن تكون في غاية الحرص والانتباه.
-
الأفعى تبيض أم تلد؟ كائناتٌ مدهشة مصدرها البيض!
بيض الدجاج شائع في حياتنا اليومية، غير أنه نادراً ما يخطر على أذهاننا السؤال التالي: "أيهما تواجد أولاً الأفعى أم بيضة الأفعى؟"، قد لا نُدرك في أغلب الأحيان أن هناك الكثير من الكائنات الحية تعتمد في تكاثرها على البيوض – فمثلاً الزواحف ومنها الأفاعي تتكاثر بالبيوض، و تهجر إناث الأفاعي أعشاشها بعد وضعها للبيض، إلا أن أفعى البايثون تلتزم عشها إلى أن تفقس البيض و تخرج الفراخ منها – كما توضح الصورة.
-
الأفعى تبيض أم تلد؟ كائناتٌ مدهشة مصدرها البيض!
تبذلُ السلاحف البحرية جهوداً مُضنية في الآونة الأخيرة في محاولة منها لوضع بيضها، وترجع الصعوبات التي تواجهها السلاحف البحرية إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالتغير المناخي، والتجارة غير المشروعة بالسلاحف، ومنها ما يتعلق بالإضاءة والضجيج المنتشران على طول الشواطىء الرملية بسبب السياحة.
-
الأفعى تبيض أم تلد؟ كائناتٌ مدهشة مصدرها البيض!
قد لايبدو منظر ضفدعة الطين هذه ساراً لناظرها للوهلة الأولى ، إلا أننا إذا أدركنا أن ما تحمله هذه الضفدعة على ظهرها ماهو إلا بيضاَ. هذه الضفدعة هي إستثناء بين بقية الضفادع الطينية والضفادع العادية، لا يتم تزاوج الضفادع الطينية داخل الماء بل يتم على اليابسة، والضفدع الذكر "العجلوم" هو المسؤول عن حمل البيض لمدة تصل إلى ثلاثين يوماً وبعدها توضع في الماء لتفقس.
-
الأفعى تبيض أم تلد؟ كائناتٌ مدهشة مصدرها البيض!
لم يكن يعني وجود تنانين الكومودور الكثير إبان عصور الديناصورات، إلا أنه في وقتنا هذا يُعتبر من أضخم أنواع السحالي التي تزحف على اليابسة. تتميز طقوس تزاوج هذا الحيوان بالملاطفة واللين، ويحوز الذكر المنتصر في قتال عنيف يجري بين التنانين على الأنثى ، وهو يحرص على عدم إلحاق الأذى بها. بالرغم من شراسة القتال بين ذكور التنانين، إلا أن نتيجة ذلك كله فراخاً لطيفة.
الكاتب: إيرينا بانوس/غالية داغستاني