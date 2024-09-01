البيرو: باليه الأمل

تعشق ماريا ديل كارمن سيلفا الباليه وهي تقدم دروس باليه للأطفال بالمجان، لأن الكثيرين لا يستطيعون تحمل نفقات دروس الباليه.

صورة من: DW

لا تركز ماريكارمن في دروس الباليه على إتقان الحركات فقط، بل تحاول أن تجعل الأطفال يشعرون بالسعادة والفرح أثناء التمرينات. كثيرون من الأطفال يعيشون في أحياء فقيرة حيث تنتشر الجريمة والعوز.

صورة من: DW

دروس الباليه أثرت كثيراً على الأطفال وأعطتهم الفضاء لكي يفجروا طاقاتهم الخلاقة. يستعد الأطفال حالياً لعرض سيقدمونه في مسرح العاصمة ليما. موسيقيان اثنان من ألمانيا يساعدان في المشروع أيضاً هما خافير كاربونه وفريدريك فينترون.

مراسلة دي دبليو زينيا بوتشر اطلعت على تدريبات الأطفال خلال زيارتها للعاصمة ليما.