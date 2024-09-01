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مجتمعالبيرو

البيرو: باليه الأمل

١ سبتمبر ٢٠٢٤

تعشق ماريا ديل كارمن سيلفا الباليه وهي تقدم دروس باليه للأطفال بالمجان، لأن الكثيرين لا يستطيعون تحمل نفقات دروس الباليه.

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Peru | Ballett der Hoffnung
صورة من: DW

 

لا تركز ماريكارمن في دروس الباليه على إتقان الحركات فقط، بل تحاول أن تجعل الأطفال يشعرون بالسعادة والفرح أثناء التمرينات. كثيرون من الأطفال يعيشون في أحياء فقيرة حيث تنتشر الجريمة والعوز.

 

Peru | Ballett der Hoffnung
صورة من: DW

 

 

دروس الباليه أثرت كثيراً على الأطفال وأعطتهم الفضاء لكي يفجروا طاقاتهم الخلاقة. يستعد الأطفال حالياً لعرض سيقدمونه في مسرح العاصمة ليما. موسيقيان اثنان من ألمانيا يساعدان في المشروع أيضاً هما خافير كاربونه وفريدريك فينترون. 

مراسلة دي دبليو زينيا بوتشر اطلعت على تدريبات الأطفال خلال زيارتها للعاصمة ليما.

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