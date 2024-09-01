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البيرو: باليه الأمل
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لا تركز ماريكارمن في دروس الباليه على إتقان الحركات فقط، بل تحاول أن تجعل الأطفال يشعرون بالسعادة والفرح أثناء التمرينات. كثيرون من الأطفال يعيشون في أحياء فقيرة حيث تنتشر الجريمة والعوز.
دروس الباليه أثرت كثيراً على الأطفال وأعطتهم الفضاء لكي يفجروا طاقاتهم الخلاقة. يستعد الأطفال حالياً لعرض سيقدمونه في مسرح العاصمة ليما. موسيقيان اثنان من ألمانيا يساعدان في المشروع أيضاً هما خافير كاربونه وفريدريك فينترون.
مراسلة دي دبليو زينيا بوتشر اطلعت على تدريبات الأطفال خلال زيارتها للعاصمة ليما.