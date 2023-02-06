 البيت الأبيض يمهل الهيئات 30 يوما لحظر تيك توك على أجهزتها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

البيت الأبيض يمهل الهيئات 30 يوما لحظر تيك توك على أجهزتها

أمهل البيت الأبيض ابتداء من أمس الاثنين الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية. فماذا تستهدف هذه الخطوة؟

البيت الأبيض يمهل الهيئات 30 يوما لحظر تيك توك على أجهزتها

أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من أجهزتها.

أمر البيت الأبيض الإثنين (27 فبراير/ شباط 2023) الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً تيك توك على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية على الأمن القومي الأميركي.

مختارات

منذ إتمام إيلون ماسك صفقة شراء تويتر، قرر بعض مستخدميها الرافضين لاستحواذ الملياردير عليها أو القلقين في شأن الإجراءات التي أعلن عنها المالك الجديد، التحوّل نحو منصات أخرى. إلى أين يلجأ المعترضون؟ وما هو حجم حركة الهجرة؟

في محاولة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستخدمين، أعلنت فيسبوك الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً أنها أدخلت تعديلاً إلى تطبيقها. وسيجعل التعديل الجديد فيسبوك مشابها لـ "تيك توك".

وقالت الرئاسة الأميركية إنّ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كلّ الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبّق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونغرس في نهاية كانون الأول/ ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ تنفيذاً للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل كانون الثاني/ يناير.

وفي مذكّرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن "تزيل وتحظر تنزيل" التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن "تمنع الاتّصال عبر الإنترنت" بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ويأتي القرار الأميركي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنّه "ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن". وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.

ع.ش/ م.س (أ ف ب، رويترز)

  • A couple sits with a selfie stick in a field of bright orange poppies

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    من تفتح الزهور إلى الدمار

    بعد فصل الشتاء الذي كان غنياً بهطولات الأمطار، جاء الربيع في جنوب ولاية كاليفورنيا مع مساحات كبيرة من الأزهار البرية الرائعة، والتي تشكل خلفية مثالية لاتفوت للصور، الأمر الذي كان سبباً في تدفق حوالي 50 ألف شخص إلى المنطقة بحثاً عن الصورة المثالية. ولكن عندما تداس هذه الزهور وتقطف وتسحق من قبل الأشخاص الذين يجوبون المكان لالتقاط الصور، فإنها لن تنمو مرة أخرى.

  • A deep canyon, at the bottom of which a river runs around a large rock

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    عندما تنتشر صور الطبيعة

    ما اعتاد أن يكون مكاناً لعطلة عائلة محلية على نهر كولورادو بالقرب من غراند كانيون، أصبح أحد أكثر الأماكن شهرة على الإنستغرام في الولايات المتحدة. وتحولت منطقة " Horsehoe Ben" من جذب بضعة آلاف زائر إلى ملايين الزوار سنوياً. يتم توسيع مواقف السيارات لاستيعاب الحشود التي تسد الممرات وتسبب الازدحام المروري.

  • A beautiful still lake with mountains rising in the background

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    دون قصد

    بعد وقت قصير من نشر المصور المحلي يوهانس هولزر صورة لبحيرة بافارية بالقرب من المكان الذي نشأ فيه، انطلق رواد إنستغرام لالتقاط صور في المكان نفسه. في مقابلة مع قناة BR الألمانية، قال إن الطريق إلى البحيرة يبدو الآن وكأنه قد تعرض لهجوم جيش كبير. كما أن المكان أصبح مليئا بأعقاب السجائر والقمامة، ولم يعد مكاناً مناسباً للعزلة كما كان.

  • A collection of snow-covered rooftops nestled on the side of a mountain next to a lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    بلدة صغيرة يجتاحها ملايين الزوار سنويا

    عندما اكتشفت قرية نمساوية صغيرة يبلغ عدد سكانها 700 نسمة فقط كخلفية مثالية لصور إنستغرام، بدأت حوالي 80 حافلة سياحية، و10 آلاف زائر بالتدفق إليها يومياً. ويشكو السكان المحليون من أن السياح يتجولون في ممتلكاتهم للعثور على أفضل زاوية ممكنة لصورهم، ويتركون المخلفات وراءهم، ويصورون بـ"درونز" طائرات بدون طيار التي بدورها تخيف الطيور، وتدمر السلام والهدوء بشكل عام.

  • A small tower of five stones on a pebble beach

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أبراج حجرية

    يعتبر شاطئ "بلايا جاردان" في جزيرة تينيريفي الإسبانية مكاناً شهيراً بين المصورين الذين يبنون أبراجاً صغيرة بالحجارة التي جمعت من الشاطئ. قد تشكل تصميماتهم صوراً رائعة، غير أنها من ناحية أخرى تلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي، لأن العناكب والحشرات والسحالي التي تعيش تحت الحجارة تفقد ملجأها عند إزالة الأحجار من الشاطئ.

  • Tiny stone towers as far as the eye can see

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    لا تترك أثراً

    علاوة على ذلك، تقتلع الكائنات الحية النباتية الضرورية لصحة الأرض عندما يتم تغيير موضع الحجارة. الأمر الذي قاد علماء البيئة إلى تفكيك التكوينات الصخرية في وقت سابق من هذا العام، ونشر تفسيرات على إنستغرام تحت هاشتاغ (#Pasasinhue) ويعني"لا تترك أثراً". بعد أيام قليلة من الحملة، بدأ رواد الإنستغرام بإعادة بناء الأبراج الحجرية.

  • Two photos, one holding dead algae that looks like popcorn, the other holding rubbish

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    ليس تذكاراً!

    أطلق على هذا الشاطئ اسم "شاطئ بوبكورن" لوجود الطحالب الميتة التي تشبه وجبة الـ"البوبكرون" الفوشار في جزيرة فويرتيفنتورا، حيث اكتسب هذا النوع من الطحالب اهتمام رواد إنستغرام. غير أن العديد من الأشخاص يأخذون بعض الطحالب معهم إلى المنزل كتذكارات. إذ هناك حوالي 10 كيلوغرامات تختفي كل شهر. وبناء على ذلك، انطلق مشروع "تنظيف المحيط" في مشاركة صور مثل هذه على إنستغرام.

  • Mountains rise from a serene lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أيسلندا

    بوجود أكثر من 10 مليون صورة على إنستغرام، أصبحت أيسلندا وجهة شهيرة للغاية للشخصيات المؤثرة. ولكن للحصول على الصورة المثالية، يقودون على الطرقات الوعرة الأمر الذي يلحق الضرر بالريف. ويجلسون على الأنهار الجليدية، ويمشون على الطحالب التي قد تموت جراء ذلك، وتحلق كاميرات "الدرونز" فوق الحيوانات البرية. أطلقت هيئة السياحة "Visit Iceland " الآن العديد من المبادرات لتعزيز السلوك المسؤول للسياح.

  • Screenshot from Instagram account Publich Lands Hate You

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    "الأماكن العامة تكرهك"

    "الأماكن العامة تكرهك" - حساب مجهول على إنستغرام يهدف إلى تسليط الضوء على السلوك المهمل لبعض السياح. إذ يعيد هذا الحساب نشر صور لأشخاص ينتهكون القواعد في الطبيعة، مما دفع العلامات التجارية إلى إنهاء العمل مع بعض المؤثرين، وحتى إجراء تحقيقات من قبل خدمات المتنزهات القومية الأمريكية. غير أن الحساب قد تعرض لانتقادات لتسمية أشخاص دون موافقتهم. آن صوفي براندلين/ ريم ضوا.


مواضيع ذات صلة

Greek firefighters with dogs board a military plane at Elefsina Air Force Base, in western Athens, Greece, Monday, Feb. 6, 2023. Greece announced it is sending a team of 21 rescuers, two rescue dogs and a special rescue vehicle, together with a structural engineer, five doctors and seismic planning experts, all traveling in a military transport plane. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

زلزال تركيا وسوريا المدمر.. دول العالم تهرع لتقديم المساعدة! 06.02.2023

مازال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى يثير تفاعلا دوليا كبيرا. إذ عرضت مجموعة من الدول مساعدات على البلدين. وحتى أوكرانيا التي تمزقها الحرب عبرت عن استعدادها لإرسال فرق إنقاذ لتركيا.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, REPUBLIC OF TATARSTAN - NOVEMBER 22, 2022: Yamashneft, a subsidiary of Tatneft, develops the Yamashinskoye oil field in Almetyevsky District. On November 23, the EU and G7 plan to discuss setting a price cap of $60p/b on Russian oil. According to The Wall Street Journal, $70p/b is also on the table. Such a restriction is likely to come into force on December 5. Yegor Aleyev/TASS]

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تحديد سقف أعلى لسعر النفط الروسي 02.12.2022

بعد سحب بولندا اعتراضها، توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق في حال انخفاض الأسعار.

Voll bepackt mit Pollen und Blütenstaub ist eine Biene am 05.07.2016 im Anflug zu einer blühenden Sonnenblume in einem Feld nahe Frankfurt (Oder) (Brandenburg) zu sehen. Im deutschlandweiten Vergleich ist Brandenburg vor allem beim Anbau von Körnersonnenblumen und beim Roggen führend. Foto: Patrick Pleul/ZB | Verwendung weltweit

هل يمكن لمؤتمر التنوع البيولوجي أن يوقف التدهور السريع للطبيعة؟ 07.12.2022

الالتزام بحماية 30 بالمئة من المناطق البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030، ومكافحة الانقراض الجماعي وتغير المناخ. ستكون هي الأهداف الرئيسية لمحادثات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي ينظم في كندا هذا الأسبوع.