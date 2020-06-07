 البيت الأبيض يلجأ للقضاء لوقف نشر مذكرات بولتون عن أسرار ترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

البيت الأبيض يلجأ للقضاء لوقف نشر مذكرات بولتون عن أسرار ترامب

انتقل الخلاف بين إدارة ترامب ومستشاره السابق للأمن القومي بولتون إلى أروقة القضاء، مع إصرار الأخير على نشر مذكراته، وسعى البيت الأبيض لوقف نشر الكتاب الذي يُتوقّع أن يرسم صورة قاتمة عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.

الرئيس ترامب مع مستشارة السابق للأمن القومي جون بولتون (أرشيف)

بعد استقاله بولتون إثر خلافات مع رئيسه ترامب، تحولت العلاقة بين الرجلين إلى عداوة علنية (أرشيف)

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء (16 يونيو/حزيران 2020) دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من نشر كتابه "ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار" (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض).

مختارات

تتوالى تسريبات من الكتاب المنتظر للمستشار القومي السابق للرئيس الأمريكي، من شأنها الإطاحة على ما يبدو باستراتيجية الدفاع عن ترامب في قضية عزله. (28.01.2020)

كتاب جديد صدر في الولايات المتحدة، يبيّن "جهل" ترامب بمعلومات جغرافية وسياسية أساسية. الكتاب أعده صحفيان يعملان بـ"واشنطن بوست" قدما فيه أمثلة من لقاءات ترامب برؤساء دول أجنبية. (16.01.2020)

أعلن البيت الأبيض اعتراضه على نشر كتاب لجون بولتون يحتوي على "معلومات سرية" تتعلق بمحاكمة ترامب فيما يعرف بـ"فضيحة أوكرانيا". الرئيس الأمريكي شن هجوما عنيفا على بولتون معتبرا بأن نصائحه كانت ستؤدي إلى "حرب عالمية سادسة". (29.01.2020)

 ويوثّق بولتون في كتابه ما يعتبره مخالفات تستدعي الإقالة ارتكبها ترامب وتتعدى الضغوط التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه الديموقراطي جو بايدن وأدّت إلى اتهامه من قبل الديموقراطيين ومحاكمته في الكونغرس.

والدعوى التي رفعت أمام محكمة فدرالية في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب بدعوى أنّ بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه "في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية". وحسب ملف الدعوى فإن "المدّعى عليه أبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة كشرط لتوليه أحد أكثر المناصب حساسية وأهمية في مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الأمريكية، ويريد الآن التملّص من هذا الاتفاق ". وتنص الدعوى على أن مجلس الأمن القومي وجد "كمّاً كبيراً من المعلومات المصنّفة سريّة طلب من المدّعى عليه حذفها".

ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون في 23 الجاري، وتروّج دار النشر للكتاب بعبارة "هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه". ووفقا لدار النشر فإن هذه المذكرات تصور ترامب بأنه "مدمن للفوضى".

من جانبه هدد الرئيس الأمريكي بأن مستشاره السابق للأمن القومي قد يواجه "مشكلة جنائية" إذا لم يوقف نشر الكتاب، مضيف للصحفيين يوم الاثنين إن بولتون "سينتهك القانون" لأن المحادثات مع الرئيس "سرية للغاية".

وشغل بولتون السياسي المثير للجدل ذو النهج المتشدّد منصب مستشار الأمن القومي لترامب قبل أن يستقيل في أيلول/سبتمبر الماضي بعد خلافات مع رئيسه.

وبعد الاستقالة تحوّلت العلاقة بين ترامب وبولتون إلى عداوة علنية، ويتوقّع مراقبون أن يتضمّن كتاب بولتون معلومات حساسة حول أسلوب إدارة الرئيس الأمريكي للبلاد.

ع.ج.م/ع. ش (أ ف ب، دب أ)

مشاهدة الفيديو 13:45

مسائية DW: ما الذي يخشاه ترامب من كتاب بولتون؟

مواضيع ذات صلة

Guatemala Migranten auf dem Weg in Richtung USA

مخاوف مهاجرين عرب في أمريكا.. فهل أوروبا هي البديل؟ 07.06.2020

تمثل التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة، صدمة للعديد من العرب المقيمين هناك. فهل تبقى أمريكا وجهة العرب الهاربين من الشرق الأوسط أم أنها سيتحولون إلى أوروبا. مهاجر نيوز يحاور حول ذلك عربا يعيشون في أمريكا ألمانيا.

USA Proteste und Polizeigewalt nach Mord an George Floyd

ترامب غاضب من خبر كشف اختبائه في قبو البيت الأبيض 02.06.2020

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبه من أنباء كشفت اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات حول المقر الرئاسي، فأخبر مساعديه أنه يريد الظهور خارج بوابات المقر الرئاسي، وفق ما أفادت شبكة (سي.إن.إن).

US Präsident Donald Trump

خلال حفل تخرّج عسكريين.. ترامب يحاول التهدئة مع البنتاغون 13.06.2020

أمام أكثر من ألف خريج في أكاديمية عسكرية مرموقة قرب نيويورك، سعى الرئيس ترامب إلى التهدئة مع البنتاغون. وكان مئات الخريجين السابقين قد حذروا الخريجين الجدد من تسييس القوات المسلحة، مذكرين بالخطر الذي يشكله "الطغاة".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  