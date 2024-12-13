البيت الأبيض يصدر استراتيجية لمواجهة كراهية المسلمين والعرب

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجية طال انتظارها لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب (الإسلاموفوبيا) والتي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزة، ودعا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل الحد من التمييز والتحيز.

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس (13 كانون الأول/ديسمبر 2024) عما وصفه بأول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا، تتضمن أكثر من 100 إجراء يمكن للمسؤولين الاتحاديين اتخاذها للحد من الكراهية والعنف والتحيز والتمييز ضد المسلمين والعرب الأمريكيين.

وتأتي هذه الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان قد فرض حظر سفر على الأشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن في أول يوم له في منصبه. ولم يصدر عن فريق ترامب الانتقالي أي تعليق فوري على الاستراتيجية أو ما إذا كان سيدعمها.

وقال ترامب، الذي حصل على دعم بعض الناخبين المسلمين الغاضبين من دعم بايدن لحرب إسرائيل في غزة، إنه سيمنع دخول أي شخص يشكك في حق إسرائيل في الوجود، وإنه سيلغي تأشيرات الطلاب الأجانب "المعادين للسامية".

ويأتي هذا الاقتراح بعد خطة وطنية مماثلة لمكافحة معاداة السامية كان قد أعلنها الرئيس جو بايدن في مايو/أيار 2023، وسط تصاعد المخاوف بشأن الكراهية والتمييز المتزايدين ضد اليهود.

وعمل المسؤولون على خطة مكافحة الإسلاموفوبيا لعدة أشهر، وتم الإعلان عنها قبل خمسة أسابيع فقط من مغادرة بايدن منصبه، مما يعني أن تنفيذها سيقع إلى حد كبير على عاتق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إذا اختارت إدارته القيام بذلك.

وفي بيان الإعلان عن الاستراتيجية، كتبت إدارة بايدن: "على مدار العام الماضي، أصبحت هذه المبادرة أكثر أهمية مع تصاعد التهديدات ضد المجتمعات المسلمة والعربية الأمريكية".

وأشارت إلى حادثة مقتل الطفل وديع الفيومي (6 سنوات)، وهو طفل مسلم أمريكي من أصل فلسطيني، طعن حتى الموت في ولاية إلينوي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتضمن الخطة إجراءات يمكن أن تتخذها السلطة التنفيذية، إلى جانب أكثر من 100 دعوة للعمل عبر جميع قطاعات المجتمع.

خ.س/و.ب (د ب أ، أ ب، رويترز)