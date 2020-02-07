البيت الأبيض يؤكد مقتل زعيم "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"

أكد البيت الأبيض مساء (الخميس السادس من شباط/ فبراير 2020) أن الولايات المتحدة نفذت "عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، مؤسس وزعيم "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" ونائب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري". وذكر بيان البيت الأبيض: "بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب أجرت الولايات المتحدة عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي."

وكان تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في كانون الأول/ ديسمبر في قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيَد ضابط سعودي، وفقا لمركز "سايت".

وأفاد المركز الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية في بيان أنه "في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في كانون الأول/ديسمبر 2019".

وتعتبر قاعدة بنساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأميركية. وتأسست سنة 1985 خصوصًا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

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قال ترامب في البيان إنه في ظلّ قيادة الريمي "ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن وإلهام العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وأضاف أن مقتله "يزيد من تراجع القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي، ويُقرّبنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي".

ولم يُقدّم ترامب أيّ تفاصيل عن ظروف العملية أو توقيتها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت قبل أيام نبأ مقتل الريمي في غارة جوية أميركية جرت في كانون ثان/ يناير الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي للقبض على الريمي، وذكرت الوزارة أن له صلة بهجوم عام 2008 على السفارة الأميركية في صنعاء ومؤامرة لتفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة. وانضم الريمي إلى تنظيم القاعدة في تسعينيات القرن الماضي وكان يعمل لصالح أسامة بن لادن، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)