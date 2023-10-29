البيت الأبيض: على إسرائيل التمييز بين الإرهابيين والمدنيين

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) إن الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للتمييز بين المدنيين الفلسطينيين ومسلحيحماس في عمليتها العسكرية في غزة.

ومع ارتفاع عدد القتلى بالآلاف، تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متنامية لتوضيح أن دعمها الثابت لإسرائيل لا يعني تأييدا شاملا لكل ما تفعله حليفتها في الجيب الساحلي الفقير.

وأضاف سوليفان عبر شبكة (سي.إن.إن): "ما نعتقده هو أن كل ساعة، كل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب أن يتخذ الجيش والحكومة الإسرائيليان كل التدابير الممكنة المتاحة لهما للتمييز بين إرهابيي حماس الذين هم أهداف عسكرية مشروعة والمدنيين الذين ليسوا كذلك".

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة واضحة بشأن هذه القضية وإلى أن بايدن سيكرر ذلك الموقف في اتصال هاتفي في وقت لاحق اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح سوليفان أيضا في مقابلته مع سي.إن.إن أن نتنياهو يتحمل مسؤولية "كبح جماح" المستوطنين في الضفة الغربية وقال "من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك عنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية".

أعلن البيت الأبيض أن على إسرائيل اتخاذ جميع الوسائل للتمييز بين المدنيين ومسلحي حماس في غزة.

"أهمية إدخال المساعدات إلى غزة"

بدورها ذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية اليوم الأحد عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال متحدث باسم سوناك في بيان "شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة.

واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى "إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب". وأضاف "عبر (الزعيمان) عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولاسيما في الضفة الغربية".

النرويج: الرد على هجوم حماس غير متكافئ

وفي ردود أفعال أخرى، صرح رئيس وزراء النرويج يوناس غار الأحد أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس "غير متكافئ"، منددا بوضع إنساني "كارثي".

وقال يوناس غار ستور لإذاعة "إن آر كي" العامة إن "القانون الدولي ينص على أن (رد الفعل) يجب أن يكون متكافئا. يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير". وأشار إلى أن "نحو نصف آلاف القتلى هم من الأطفال".

وأضاف أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة". وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك".

وخلافا لجيرانها من بلدان الشمال التي امتنعت عن التصويت، صوتت النرويج الجمعة مؤيدة قرارا للأمم المتحدة "يطالب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال".

والقرار غير الملزم الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة، أيّده 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

يشار إلى أنه في 7 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت حماس هجوماً إرهابيا غير مسبوق على إسرائيل التي ردت بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى بأنها منظمة إرهابية.

"عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية"

وميدانيا، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، "تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط

الإسرائيلية غرب معبر " إيرز" و"الإجهاز "على عدد من الجنود الإسرائيليين. وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شهاب" للأنباء: "بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية".

وأضافت أن "مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل".

ومن جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه واصل "خلال الساعات القليلة الماضية قصف وقتل الإرهابيين في قطاع غزة".

وأضاف في بيان الأحد "رصد جنود الجيش الإسرائيلي الذين يعملون بالقرب من معبر إيرز عددا من الإرهابيين كانوا يخرجون من فتحة نفق في قطاع غزة". وتابع "تصدى الجنود للإرهابيين وقتلوهم وأصابوهم بعد التعرف على هوياتهم".

ع.ش/ ص.ش/ م.س (رويترز، د ب أ، أ ف ب)