البيت الأبيض: بايدن لا يعالَج من الشلل الرعاش (باركنسون)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتلقى علاجا من داء باركنسون "الشلل الرَّعَّاش" وذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن طبيبا مختصا بهذه الحالة المرَضية زار مقر الرئاسة الأمريكية ثماني مرات العام الفائت.

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الإثنين (الثامن من يوليو / تموز 2024) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرَّعَّاش، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن طبيبا متخصصا في هذا المرض زار البيت الأبيض ثماني مرات العام المنصرم 2023. وجاء في تصريح أدلت به المتحدثة كارين جان-بيار للصحافيين: "هل تلقى الرئيس علاجا من داء باركنسون؟ لا. هل يتلقى علاجا من داء باركنسون؟ لا. هل يتناول أدوية لداء باركنسون؟ لا".

وتزايدت المخاوف من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشف عنه منذ تعثر بايدن في مناظرته مع الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو / حزيران 2024. وقال البيت الأبيض إن بايدن خضع لفحص طبي للأداء اللغوي بعد يومين من المناظرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد -طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة والذي نشر في الآونة الأخيرة بحثا عن مرض الشلل الرعاش- زار البيت الأبيض ثماني مرات منذ الصيف الماضي 2023 وحتى ربيع هذا العام 2024.

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ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي تأكيد زيارة كانارد، قائلة إنها تريد احترام خصوصية جميع المشاركين لأسباب أمنية. وقالت إن بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب ثلاث مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية. وأكدت أن بايدن لا يُعالج من الشلل الرعاش.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخضع لكشف طبيب أعصاب سنويا في إطار فحص طبي وإنه خضعلفحص طبي للأداء اللغوي على يد طبيبه اليوم الإثنين، مضيفا أن الرئيس يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع.

ع.م/ (رويترز، أ ف ب)