البيت الأبيض: بايدن سيوقف مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وحدها

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وحدها، في حين يدعم بايدن لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.

قالت الإدارة الأمريكية مساء أمس الاثنين (الخامس من شباط/فبراير 2024) إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.

وقال مكتب الإدارة والميزانية في بيان "الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونغرس على رفض هذه الحيلة السياسية وبدلا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".

ويعمل مسؤولون من إدارة الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ على تشريع تم الكشف عنه يوم الأحد والذي يجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وسيوفر القانون، الذي يتضمن إنفاقا قدره 118 مليار دولار، أيضا المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراعات العالمية.

وقال البيان "تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأمريكية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".

ويوم السبت، أعلن مايك جونسون رئيس مجلس النواب وهو جمهوري أن المجلس سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلا من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط. وقال جونسون في بيان صدر مساء الاثنين إن "تهديد الرئيس باستخدام حق النقض هو عمل من أعمال الخيانة". وأضاف: "بتهديده باستخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة لإسرائيل وقواتنا العسكرية، يتخلى الرئيس بايدن عن حليفتنا في وقت تشتد فيه حاجتها".

وينقسم الجمهوريون بشدة حول هذا التشريع، إذ عبر دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة، وأقرب حلفائه عن رفضهم له بشدة، ووصفوا مشروع قانون مجلس الشيوخ بأنه غير صارم بما فيه الكفاية. وجعل ترامب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول مراقبون إن ترامب لا يريد أن يمنح بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أي انتصارات.

وأقر مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون خاصا بإسرائيل فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لم يتم طرحه مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وعمل مفاوضون على طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة أمنية طارئة أكبر نطاقا.

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شولتس يزور واشنطن ويأمل بدعم أوكرانيا

وفي سياق ذي صلة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس قبل زيارة لواشنطن يوم الخميس المقبل إنه يأمل أن يوافق الكونغرس الأمريكي على تقديم الدعم المالي اللازم لأوكرانيا وحث الدول الغربية على مواصلة الضغط على روسيا.

وقال شولتس أمس الاثنين (الخامس ن شباط/فبراير 2024) بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابرييل أتال في برلين: "آمل بشدة أن تتخذ الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي قريبا قرارا بتقديم الدعم المالي اللازم". وأضاف أنه يفضل أن تقدم كل من الولايات المتحدة وأوروبا "مساهمة كبيرة" لدرجة أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانتظار دعم الغرب "لا تعمل".

وأوضح أن مثل هذه الرسالة "يجب إرسالها إليه (بوتين) بوضوح من كل من الولايات المتحدة وأوروبا: سندعم أوكرانيا". وقال المستشار الألماني إنه "واثق جدا" من نجاح ذلك. ويذهب شولتس إلى واشنطن يوم الخميس وسيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة.

خ.س/ح.ز (رويترز، د ب أ)