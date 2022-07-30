البيت الأبيض: اختبارات كورونا لبايدن جاءت إيجابية مرة أخرى

قال بيان لطبيب البيت الأبيض إن اختبارات كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت (30 تموز/يوليو 2022) جاءت إيجابية مجددًا، وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه كما أنه يشعر بأنه "على ما يرام تمامًا"، على حد تعبيره.



وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور إن بايدن الذي ثبتت إصابته بالمرض قبل تسعة أيام، سيواصل إجراءات العزل.

وقال بايدن على تويتر بعد أن جاءت النتيجة إيجابية إن ذلك يمكن أن يحدث "لعدد قليل من الناس"، وأضاف: "ليس لدي أي أعراض لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي. ما زلت في العمل وسأستأنف النشاط قريبًا".



وقال أوكونور إن اختبار بايدن، البالغ من العمر 79 عامًا، كان سلبيًا خلال الأيام الأربعة الماضية، ولا توجد خطة لاستئناف العلاج نظرًا لافتقاره للأعراض. وأوضح الطبيب أن حالة الرئيس الأمريكي مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.

وسبق أن وصف بايدن إصابته بكوفيد-19 بأنها خفيفة وقال إنه بإمكانه مواصلة العمل أثناء العزل، وعزا الأعراض الخفيفة للمرض إلى اللقاحات والعلاجات الأخرى.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)