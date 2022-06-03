 البيتكوين - ثغرة تمنع العقوبات؟ | صنع في ألمانيا | DW | 15.06.2022

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صنع في ألمانيا

البيتكوين - ثغرة تمنع العقوبات؟

الدول الغربية تشعر بالقلق: يمكن لروسيا التحايل على العقوبات الاقتصادية من خلال التحول إلى العملات المشفرة. لكنها سعادة غير مكتملة لأن معاملات البيتكوين لم تعد مجهولة الهوية، إذا يتم رفض المدفوعات وحظر الحسابات.

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