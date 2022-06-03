البيتكوين - ثغرة تمنع العقوبات؟

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الدول الغربية تشعر بالقلق: يمكن لروسيا التحايل على العقوبات الاقتصادية من خلال التحول إلى العملات المشفرة. لكنها سعادة غير مكتملة لأن معاملات البيتكوين لم تعد مجهولة الهوية، إذا يتم رفض المدفوعات وحظر الحسابات.
لاتزال أسعار العملات الرقمية المشفرة تشهد تقلبات حادة، كان آخرها ما جرى مع عملة "انزايم" التي شهد سعرها اختلالات كبيرة في غضون دقائق معدودة بسبب دعوات من جهات غامضة على مواقع التواصل للاستثمار فيها.
ازدهرت في تركيا مؤخرا العملات المشفرة مثل البتكوين، وسط زيادة التضخم وتهاوي الليرة. ويعزى ذلك لرغبة الأتراك في البحث عن سبل للحفاظ على قيمة مدخراتهم. لكن خبراء يحذون من مخاطر تنامي سوق البتكوين مع غياب التشريعات اللازمة.
أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" خفض الحد الأقصى لحجم الغاز الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا بنسبة 40%، وأرجعت التقليص إلى تأخر شركة "سيمنز" الألمانية في تسليم أعمال إصلاحات.
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظيره الروسي بوتين ارتكب "خطأ استراتيجيا وأساسيا" بمهاجمته أوكرانيا وهو اليوم "معزول"، بيد أنه شدد على ضرورة عدم إهانة روسيا. من جانبها اعتبرت كييف تصريحات ماكرون "إهانة لفرنسا".
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