البيتزا أم "الموسلي".. أيهما أكثر فائدة على مائدة الإفطار؟

ما هي الوجبة الأكثر صحية على مائدة الإفطار: شريحة من البيتزا أم الحبوب المسحوقة؟ وفقاً لخبيرة التغذية تشيلسي آمر فإن تناول شريحة من البيتزا في الصباح يمكن أن يكون أكثر صحة من تناول طبق من الحبوب المسحوقة.

وتقول آمر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السبب الذي يجعل البيتزا ذات فائدة صحية واضح في الواقع: فغالباً ما تحتوي وجبة الحبوب "موسلي" على فواكه مجففة وقطع من الشوكولاته، وكلاهما يحتوي على كمية كبيرة من السكر. أما البيتزا فتمد الجسم بمزيج أكثر توازناً من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

وجبة الحبوب "موسلي" تحتوي على فواكه مجففة وقطع من الشوكولاته، وكلاهما يحتوي على كمية كبيرة من السكر

فالبيتزا عادة ما تكون مغطاة بطبقة من الخضروات المختلفة، التي تشكل مصدراً هاماً لإمداد الجسم بما يحتاجه من الفيتامينات والمعادن والألياف. ولكن الخبيرة الأمريكية تحذر في الوقت ذاته من أنواع البيتزا المحتوية على كمية كبيرة من الدهون من دون خضروات، إذ أنها "أخطر على الجسم وأقل فائدة له من حبوب الموسلي غير المحتوية على الشوكولاتة والفواكه المجففة".

وتضيف خبيرة التغذية بالقول: "قد تتفاجأ عندما تكتشف أن شريحة بيتزا متوسطة الحجم وطبقاً من حبوب الموسلي مع الحليب كامل الدسم يحتويان على الكمية نفسها من السعرات الحرارية تقريباً". وتضيف آمر لصحيفة "ديلي ميل": " لكن على الرغم من ذلك، فإن البيتزا تحوي على كمية بروتين أكبر بكثير من الحبوب، ما يعزز الشعور بالشبع طوال النصف الأول من اليوم".

وتعتبر آمر أن شريحة البيتزا تتمتع بنوع من التوازن الغذائي، فعلى الرغم من احتوائها على كمية أكبر من الدهون، بيد أن كمية السكر فيها أقل مقارنة بأغلب أنواع حبوب "الموسلي" الباردة، لذلك فإنها قد تجنبك ارتفاعاً حاداً في نسبة السكر في الدم.

ع.غ/ ع.أ.ج