البوندسليغا ينتظر "عودة الحياة" وكلوب يكتوي بنار الغيرة

في السادس من أيار/ مايو الجاري سينكشف الخيط الأبيض من الأسود بخصوص مصير الموسم الحالي من البوندسليغا. ففي الموعد المذكور سيتم الإعلان عن القرار بشأن استئناف فعاليات الموسم. بينما يختلف المشهد تماماً لدى الجيران الأوروبيين، حيث أعلن المسؤولون إنهاء الموسم بتتويج باريس سان جيرمان باللقب دون استكمال المراحل المتبقية من المسابقة التي توقفت منذ منتصف آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي جائحة "كورونا". أما الوضع في إسبانيا وإيطاليا فما يزال أمام نهاية مفتوحة.
ويشهد الرأي العام الألماني والأوروبي عموماً انقساماً شديداً فيما يخص مسألة استئناف المباريات، في ظل وجود قطبين رئيسيين. أولهما يتمثل في علماء الفيروسات الذين يرفضون بشكل قطعي إقامة المباريات حتى من دون جمهور لوجود خطر كبير في انتقال الفيروس بشكل أوسع. أما القطب الآخر فيتحكم فيه رجالات الكرة يسعي إلى التقليل من الأضرار الاقتصادية الكارثية الناجمة عن انتشار الجائحة العالمية.
معاملة غير عادلة؟
ولا يسير الأمر بالسرعة التي قد تحتاجها كرة القدم الاحترافية، فهناك العديد من التدابير يجب اتخاذها في حال تمّ السماح لمباريات دون جمهور وعلى رأسها ضمان سلامة الطاقم الرياضي (اللاعبين) والطاقم الإعلامي (الصحفيين) الذين سيسمح لهم بدخول الملاعب، إضافة إلى الطاقم الفني والعاملين داخل الملاعب.
يضاف إلى ذلك تخصيص الفحوصات الدورية لضمان سلامة الجميع، لكن الرأي العام يخشى من أن تأخذ هذه الفحوصات من أشخاص هم بأمس الحاجة إليها كالأطباء والممرضين. الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد بأن السياسة "رضخت أمام الرأسمال الكروي" بينما مازالت المدارس ودور الحضانة مغلقة.
كلوب: لا بد أن تشعر بالغيرة، عندما ترى وتسمع عن كيفية أدائهم التدريبات في ألمانيا ومتى سيبدأون".
ديتمار فويدكه، رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، يضيف عاملاً آخر إلى إشكالية معقدة أصلاً بالقول: "إذا سمحت لكرة القدم الاحترافية، لا يمكنك حظر رياضة الهواة. أولاً، يتعيّن السيطرة على الفيروس، وبعدها يمكننا الانطلاق على أرض الملعب مجدداً".
يذكر أن رابطة الدوري الألماني كانت قد قدمت خطة التأمين والسلامة للدوائر السياسية والذي من المفترض أن تصبح أرضية العمل لاستئناف الدوري الألماني "بوندسليغا".
غيرة كلوب
ويقول مراقبون إنه وبغض النظر عن طبيعة القرار الصادر الأربعاء القادم، فما زال الدوري الألماني "بوندسليغا" بوضع جيد مقارنة ببطولات دوري محلية أخرى على الساحة الدولية. فالدوري الفرنسي توّقف بالكامل، والإنجليزي بعيد تماماً عن استئناف الموسم. هذا الوضع جعل الألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني والحالي لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، يقر بأنه يشعر "بالغيرة"، موضحاً، "عندما ترى وتسمع عن كيفية أدائهم التدريبات في ألمانيا ومتى سيبدأون وكذلك منذ بدأ اللاعبون التدريبات كثنائيات على الأقل".
وأوضح كلوب: "وفي إنجلترا، نتأخر بأسابيع قليلة عن ألمانيا... ما زلنا في مرحلة الإغلاق. ولهذا، نجلس بمنازلنا في أجواء مثيرة وهو ليس أمراً عادياً بالنسبة لإنجلترا".
و.ب
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز
حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز
في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو
أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الأمير ألبير الثاني
أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
السياسي الألماني فريدريش ميرتس
أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم
أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه
رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت
أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الممثلة البريطانية إنديرا فارما
أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
كريستوفر هيفغو
فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون
في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد