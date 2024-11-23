ليفركوزن ودورتموند يعودان للانتصار ولايبزيغ يواصل التعثر

استعاد فريقا باير ليفركوزن حامل اللقب وبوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات في الدوري الألماني لكن لايبزيغ فرط في تقدمه بهدف أمام هوفنهايم وتلقى خسارة مؤلمة، مواصلا نزيف النقاط. فيما حقق شتوتغارت وفولفسبورغ الفوز أيضا.

في مباريات اليوم السبت (23 نوفمبر/ تشرين الثاني) من الجولة الحادية عشرة بالدوري الألماني (بوندسليغا)، اكتسح ليفركوزن ضيفه هايدنهايم 5 2/، فعلى ملعب باي أرينا، تقمص المهاجم التشيكي الدولي باتريك شيك دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لليفركوزن، الذي قلب تأخره بهدفين أمام هايدنهايم إلى فوز مستحق. وتقدم نيكلاس دوريتش وماتياس هونساك بهدفين لهايدنهايم في الدقيقتين العاشرة و21.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني ازيكويل بالاسيوس التسجيل لحامل اللقب في الدقيقة 30 ثم أحرز شيك ثلاثة أهداف في الدقائق 32 و52 و71 وتكفل السويسري غرانيت تشاكا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82.

وعانى ليفركوزن، بطل ثنائية الدوري والكأس إلى جانب كأس السوبر الألماني الموسم الماضي، من تراجع نتائجه بشكل مفاجئ مؤخرا، حيث تعثر الفريق خمس مرات في آخر ست مباريات له.

ويحتل ليفركوزن، الذي يواجه رد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، المركز الرابع برصيد 20 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.



دورتموند يفوز برباعية نظيفة

كما اكتسح دورتموند ضيفه فرايبورغ 4 /صفر، فعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم ماكسيميليان باير بهدف لدورتموند في الدقيقة السابعة ثم أضاف فيليكس نميشا الهدف الثاني في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني أحرز يوليان برانت الهدف الثالث في الدقيقة 66 ثم سجل الإنجليزي جيمي بينو جيتنز الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وأنهى فرايبورغ المباراة بتسعة لاعبين لطرد باتريك أوسترهاغ وجونيور أدامو في الدقيقتين 63 و.90 وتعثر دورتموند أربع مرات في آخر ست مباريات، حيث خسر في الجولة الماضية للبوندسليغا على ملعب ماينز 1/ 3 لتتوقف صحوة الفريق، والتي شهدت تسجيله انتصارين متتاليين على حساب لايبزيغ 2/ 1 في البوندسليغا، ثم على شتورم غراتس النمساوي 1 /صفر في دوري الأبطال، وهي الصحوة التي جاءت بعد ثلاث هزائم متتالية والخروج من الدور الثاني لكأس ألمانيا.

دورتموند يعود لسكة الانتصار بفوز كبير على فرايبورغ وفي الصورة يوليان برانت يسدد الهدف الثالث للفريق. صورة من: Maximilian Koch/IMAGO

لايبزيغ يفرط في تقدمه ويواصل الخسارة

وخسر فريق لايبزيغ على ملعب هوفنهايم 3/ 4، فعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم فيلي أوربان بهدف للايبزغ في الدقيقة 15 لكن بعد دقيقتين فقط رد آدم هلوزيك بهدف التعادل لهوفنهايم، وبعدها بدقيقتين أخريين سجل أنطونيو نوسا الهدف الثاني للايبزيغ. وفي الشوط الثاني أحرز توم بيشوف الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة 50 لكن لايبزيغ سجل هدفا عكسيا بتوقيع ستانلي نسوكي بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 67.

وحسم هوفنهايم الفوز في أخر عشر دقائق حيث سجل آدم هلوزيك الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 وتكفل ياكوب براون لارسن بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87.

وتعادل لايبزيغ في الجولة الماضية مع بوروسيا مونشنغلادباخ سلبيا، بعد خسارتين مؤلمتين، حيث مني الفريق بهزيمته الأولى في البوندسليغا على يد دورتموند ثم خسر أمام سيلتك الاسكتلندي 1/ 3 في دوري الأبطال.

هوفنهايم حظ سعيد مع المدرب الجديد

وحقق هوفنهايم الفوز في أول مباراة له تحت إدارة مدربه الجديد، كريستيان إيلزر، الذي قاد شتورم غراتس للتتويج بلقبي الدوري والكأس في النمسا خلال الموسم الماضي. وانفصل هوفنهايم عن مدربه السابق بيليغرينو ماتاراتسو بعدما تراجع الفريق للمركز الـ15 في البوندسليغا، وحقق انتصارا وحيدا في الدوري الأوروبي.

وفي باقي المباريات تغلب شتوتغارت وصيف الموسم الماضي على بوخوم بهدفين لكريس فوريش (53) وجاستين ديل (78).

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع وبقي بوخوم في المركز الأخير من دون أي فوز حتى الآن وبرصيد نقطتين.

وتغلب فولفسبورغ التاسع على أونيون برلين الثامن 1-0 سجله ريدلي باكو في الدقيقة 77.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب برصيد 29 نقطة ويحل لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم اينتراخت فرانكفورت وليفركوزن في المركز الثالث برصيد 20 نقطة ودورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وكان بايرن ميونيخ افتتح الجولة الحادية عشرة أمس الجمعة بالفوز على ضيفه أوغسبورغ بثلاثة اهداف (هاتريك) للقناص الإنجليزي هاري كين.

ع.أ.ج/ ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)