البوندسليغا.. دورتموند يكتسح فولفسبورغ بنصف دستة أهداف

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اكتسح فريق دورتموند ضيفه فولفسبورغ بستة أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا الفوز أكد دورتموند تأهله المباشر لدوري أبطال أوروبا وحافظ على فرصته القليلة للمنافسة على لقب الدوري
اكتسح بروسيا دروتموند منافسه فولفسبورغ بسداسية مقابل هدف واحد. وضع إرلينغ هالاند حداً لصيامه عن التسجيل في الدوري الألماني بإحرازه هدفين من الأهداف الستة، فيما فاز فرايبورغ على بوخوم بثلاثية نظيفة.
حقق بايرن ميونيخ فوزاً صعباً على أوغسبورغ بفضل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليعزز الفريق البافاري صدارته في البوندسليغا ويرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق تسع نقاط عن دورتموند الوصيف.
في الوقت الذي ارتأى فيه متزعما البوندسليغا بايرن ميونيخ ودورتموند عدم الإقدام على صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية، خطفت أندية أخرى الأنظار بصفقات مهمة. فما هي أبرزها؟
فشل دورتموند في استعادة فارق النقاط الأربع مع المتصدر بايرن بعد اكتفائه بالتعادل أمام مضيفه كولونيا في ختام المرحلة السابعة والعشرين للدوري الألماني. وفيما ليفركوزن يستعيد نغمة الانتصارات، أضاع لايبزيغ نقطتين ثمينتين.
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