البوندسليغا.. دورتموند يكتسح فولفسبورغ بنصف دستة أهداف

الانتقالات الشتوية بالبوندسليغا: بايرن ودورتموند بدون صفقات جديدة

في الوقت الذي ارتأى فيه متزعما البوندسليغا بايرن ميونيخ ودورتموند عدم الإقدام على صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية، خطفت أندية أخرى الأنظار بصفقات مهمة. فما هي أبرزها؟