 البوندسليغا.. دورتموند يكتسح فولفسبورغ بنصف دستة أهداف | DW الأخبار | DW | 16.04.2022

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البوندسليغا.. دورتموند يكتسح فولفسبورغ بنصف دستة أهداف

اكتسح فريق دورتموند ضيفه فولفسبورغ بستة أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا الفوز أكد دورتموند تأهله المباشر لدوري أبطال أوروبا وحافظ على فرصته القليلة للمنافسة على لقب الدوري

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