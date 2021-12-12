البوندسليغا.. دورتموند يكتسح فولفسبورغ بستة أهداف مقابل هدف يتيم

كأس ألمانيا: لايبزيغ يواصل الزحف نحو اللقب الأول بتاريخه

يأمل لايبزيغ في مواصلة زحفه نحو إحراز اللقب الأول في تاريخه بمسابقة كأس ألمانيا، عندما يلتقي أونيون برلين في نصف النهائي، فيما يلعب هامبورغ مع فرايبورغ. فهل ينجح لايبزيغ هذه المرة بعد فشله مرتين أمام بايرن ودورتموند؟