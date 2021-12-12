البوندسليغا.. دورتموند يكتسح فولفسبورغ بستة أهداف مقابل هدف يتيم

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اكتسح فريق دورتموند ضيفه فولفسبورغ بستة أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا الفوز أكد دورتموند تأهله المباشر لدوري أبطال أوروبا وحافظ على فرصة ولو ضئيلة للمنافسة على لقب الدوري الدوري الألماني.
اكتسح بروسيا دروتموند منافسه فولفسبورغ بسداسية مقابل هدف واحد. وضع إرلينغ هالاند حداً لصيامه عن التسجيل في الدوري الألماني بإحرازه هدفين من الأهداف الستة، فيما فاز فرايبورغ على بوخوم بثلاثية نظيفة.
نجح بايرن ميونيخ في دك شباك أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة. وبإمكان البافاري حسم لقب الدوري مبكرا الأسبوع المقبل في حالة الفوز على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في "كلاسيكو ألمانيا". بينما خسر فرانكفورت أمام برلين.
يأمل لايبزيغ في مواصلة زحفه نحو إحراز اللقب الأول في تاريخه بمسابقة كأس ألمانيا، عندما يلتقي أونيون برلين في نصف النهائي، فيما يلعب هامبورغ مع فرايبورغ. فهل ينجح لايبزيغ هذه المرة بعد فشله مرتين أمام بايرن ودورتموند؟
حقق بايرن ميونيخ فوزاً صعباً على أوغسبورغ بفضل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليعزز الفريق البافاري صدارته في البوندسليغا ويرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق تسع نقاط عن دورتموند الوصيف.
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