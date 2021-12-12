 البوندسليغا.. دورتموند يكتسح فولفسبورغ بستة أهداف مقابل هدف يتيم | DW الأخبار | DW | 16.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

البوندسليغا.. دورتموند يكتسح فولفسبورغ بستة أهداف مقابل هدف يتيم

اكتسح فريق دورتموند ضيفه فولفسبورغ بستة أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا الفوز أكد دورتموند تأهله المباشر لدوري أبطال أوروبا وحافظ على فرصة ولو ضئيلة للمنافسة على لقب الدوري الدوري الألماني.

مشاهدة الفيديو 01:35

المزيد من المركز الإعلامي

تعادل بوروسيا دورتموند مع بوخوم 1:1

تعادل بوروسيا دورتموند مع بوخوم 1:1 12.12.2021

روسيا تبدأ فيما يبدو هجوما على شرق أوكرانيا في منطقة دونباس. السكان هناك محاصرون ويخشون الأسوأ.

روسيا تستعد لشن هجوم شرق أوكرانيا وسكان المناطق يعانون 19.04.2022

تأثرت حياة جل الأوكرانيين منذ بداية الحرب، الأمر الذي ينطبق أيضًا على الفنانين. أحد الأمثلة فرقة أوركسترا كالوش.

أوركسترا كالوش الأوكرانية تعزف في إسرائيل 18.04.2022

تقام في لاهاي الهولندية منافسات ألعاب انفكتوس لقدماء الجيش المصابين. رغم الحرب أرسلت أوكرانيا فريقها للمشاركة.

أوكرانيا تشارك في ألعاب انفكتوس لمصابي الجيش بهولندا 18.04.2022

المزيد DW الأخبار

قالت قائدة شرطة مالمو إن من المحزن أن تصبح حرية التعبير جوازا مجانيا لارتكاب أعمال عنف غير مبررة

احتجاجات في السويد بعد حرق مصحف قرآن 19.04.2022

شهدت الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية، قال الجيش إنه اعتقل 5 فلسطينيين ليلة أمس

تصعيد في أعمال العنف في محيط المسجد الأقصى بالقدس في فترة الأعياد 19.04.2022

يقدم لهم صاحب مطعم مغربي في برلين وجبات الافطار الرمضاني مجانا للطلبة العرب الفارين من الحرب في أوكرانيا.

برلين .. مبادرة إفطار للطلاب العرب الفارين من آوكرانيا 19.04.2022

انسحاب القوات الروسية من مدينة إيربين الأوكرانية، والأهالي يعانون في ظل ظروف معيشية

سكان مدينة إيبرين الأوكرانية يبدأون عمليات تنظيف وترميم بعد انسحاب روسيا من مدينتهم 19.04.2022

اقرأ أيضا

Dortmund's German midfielder Emre Can (1st L) is celebrated by temammates for scoring the 4-0 goal during the German first division Bundesliga football match Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg in Dortmund, western Germany, on April 16, 2022. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

دورتموند يسحق فولفسبورغ ويقلص الفارق مع بايرن المتصدر 16.04.2022

اكتسح بروسيا دروتموند منافسه فولفسبورغ بسداسية مقابل هدف واحد. وضع إرلينغ هالاند حداً لصيامه عن التسجيل في الدوري الألماني بإحرازه هدفين من الأهداف الستة، فيما فاز فرايبورغ على بوخوم بثلاثية نظيفة.

Bayern's players celebrate Bayern Munich's German midfielder Serge Gnabry (2nd R) scoring the 0-2 goal during the German first division Bundesliga football match Arminia Bielefeld v Bayern Munich in Bielefeld, western Germany, on April 17, 2022. - - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

البوندسليغا: بايرن يهزم بيليفيد ويضع يده على اللقب العاشر تواليا 17.04.2022

نجح بايرن ميونيخ في دك شباك أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة. وبإمكان البافاري حسم لقب الدوري مبكرا الأسبوع المقبل في حالة الفوز على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في "كلاسيكو ألمانيا". بينما خسر فرانكفورت أمام برلين.

Fußball: Europa League, Atalanta Bergamo - RB Leipzig, K.o.-Runde, Viertelfinale, Rückspiele, Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Leipzigs Christopher Nkunku (M) jubelt nach seinem Tor zum 0:1.

كأس ألمانيا: لايبزيغ يواصل الزحف نحو اللقب الأول بتاريخه 18.04.2022

يأمل لايبزيغ في مواصلة زحفه نحو إحراز اللقب الأول في تاريخه بمسابقة كأس ألمانيا، عندما يلتقي أونيون برلين في نصف النهائي، فيما يلعب هامبورغ مع فرايبورغ. فهل ينجح لايبزيغ هذه المرة بعد فشله مرتين أمام بايرن ودورتموند؟

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v FC Augsburg - Allianz Arena, Munich, Germany - April 9, 2022 Bayern Munich's Robert Lewandowski shoots at goal REUTERS/Lukas Barth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

بوندسليغا.. ليفاندوفسكي يقود بايرن لفوز صعب على أوغسبورغ 09.04.2022

حقق بايرن ميونيخ فوزاً صعباً على أوغسبورغ بفضل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليعزز الفريق البافاري صدارته في البوندسليغا ويرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق تسع نقاط عن دورتموند الوصيف.