البوندسليغا: توخيل يقود بايرن ميونخ أمام فريقه القديم دورتموند

تتجه الأنظار إلى ملعب أليانز أرينا مساء السبت (الأول من أبريل/ نيسانة 2023) لمتابعة مباراة القمة التي تجمع بين بايرن ميونخ الوصيف، بضيفه بوروسيا دورتموند المتصدر في قمة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ويشهد ملعب أليانز أرينا مواجهة من نوع خاص تجمع توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ بفريقه السابق دورتموند ضمن الجولة السادسة والعشرين للبوندسليغا. وقرر بايرن بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي إقالة مدربه يوليان ناغلسمان والاستعانة بتوخيل المدرب السابق لدورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وذلك قبل نحو أسبوع من قمة البوندسليغا. وقد تكون المواجهة حاسمة في تحديد هوية بطل الموسم الحالي، إذ يتصدر دورتموند جدول الترتيب برصيد 53 نقطة متفوقا بنقطة واحدة فقط على بايرن، الذي يسعى لحصد اللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.

وربما كانت الخسارة على ملعب باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف واحد، هي الفيصل في الإطاحة بناغلسمان، رغم أن الفريق حقق قبلها أربعة انتصارات متتالية من بينها الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي ليحجز مقعده في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

الانتصار الأول منذ 2014؟

ولم يتلق النادي البافاري أي خسارة في آخر 17 مباراة على ملعبه على مستوى كافة المسابقات، لكنه سيكون على موعد مع مواجهة من نوع خاص أمام دورتموند الذي لم يخسر أي مباراة في البوندسليغا منذ نهاية مونديال 2022، وحقق عشرة انتصارات متتالية على مستوى كافة المسابقات قبل خسارته على ملعب تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد ليودع دوري الأبطال من دور الستة عشر. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدفين لمثلهما، ولم يذق دورتموند طعم الفوز على ملعب بايرن ميونخ في البوندسليغا منذ أن تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في 12 نيسان/أبريل 2014. وحقق بايرن الفوز على دورتموند في أخر ثماني مواجهات مباشرة بين الفريقين.

غياب نوير وغموض حول مشاركة موسيالا

ويفتقد بايرن لجهود خافيير هرنانديز والحارس مانويل نوير بسبب الإصابة كما لم يتضح موقف جمال موسيالا من المشاركة. أما دورتموند فيفتقد لجهود نيكو شلوتيربيك وصالح أوزكان وجيمي بينو جيتنز، بينما تأكدت مشاركة جوليان براندت ويوسوفا موكوكو وعبد الله كمارا بعد تعافيهم من الإصابة.

وفي الوقت الذي سيكون فيه عشاق كرة القدم في ألمانيا منشغلين بقمة بايرن مع دورتموند، سيحاول يونيون برلين الاقتراب خطوة من أهل القمة عبر المواجهة التي تجمعه بضيفه شتوتجارت بعد غد السبت. ويحتل يونيون برلين المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط عن بايرن وخمس نقاط عن دورتموند، بينما يأتي شتوتغارت في المركز الأخير برصيد 20 نقطة، وسيحاول بدوره الخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد خطوة عن شبح الهبوط.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)