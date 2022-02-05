البوندسليغا- البديل الرائع موديست يمنح كولونيا الفوز على فرانكفورت

في مباراة مثيرة من بدايتها حتى نهايتها، قاد المهاجم الفرنسي أنطوني موديست فريقه كولونيا إلى الفوز على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد سجله في الدقيقة 84 مساء اليوم السبت (19 فبراير/ شباط 2022)، في ختام مباريات السبت بالجولة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكان المهاجم الفرنسي قد نزل بديلا في الدقيقة 61 مكان زميله سبستيان أندرسون، وعزز موديست بذلك موقعه في المركز الرابع على لائحة الهدافين برصيد 15 بفارق 11 هدفاً خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر (26) وخمسة أهداف خلف مهاجم باير ليفركوزن الدولي التشيكي باتريك شيك الثاني (20) وهدف واحد خلف مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النرويجي إرلينغ هالاند الثالث (16).

وبهذا الفوز، صعد كولونيا إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 35 نقطة، فيما مني أينتراخت فرانكفورت بخسارته الثانية تواليا والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي حصد خلالها أربع نقاط فقط ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وقد شهد السبت عدة مباريات أيضا في نفس الجولة، فقد قلب هوفنهايم تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه فولفسبورغ ليتقدم إلى المركز الرابع في البوندسليغا.

فعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، منح المهاجم الدنماركي يوناس فيند التقدم لفولفسبورغ بتسديدة مباشرة في الدقيقة 36 محرزا هدفه الأول مع الفريق منذ انضمامه قادما من كوبنهاغن في يناير/ كانون الثاني.

وانتصر هوفنهايم ثلاث مرات فقط خارج أرضه هذا الموسم قبل هذه المواجهة ونجا من تأخره بهدف آخر بعدما أضاع بنجامين هوبنر كرة بضربة رأس من مدى قريب ثم أهدر جيروم وسيلون فرصتين.

وعاقب الفريق الضيف منافسه على إهدار الفرص وأدرك التعادل عبر الدنماركي ياكوب برون لارسن في الدقيقة 74.

وبعد ذلك بأربع دقائق أكمل الكرواتي أندريه كراماريتش انتفاضة الفريق الضيف عندما هز الشباك بكعب القدم بعد تمريرة كريستوف باومغارتنر.

وأنقذ أوليفر باومان حارس هوفنهايم مرماه من محاولة من فيند ثم ألغى الحكم هدفا لفولفسبورغ بداعي التسلل.

فرحة لاعبي هوفنهايم بالفوز على فولفسبورغ والصعود للمركز الرابع في البوندسليغا

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع لكن فريق لايبزيغ يستطيع العودة إلى المربع الذهبي لو انتصر في ملعب هيرتا برلين غدا الأحد. فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم فرايبورغ إلى المركز الخامس ورفع رصيده إلى 37 نقطة أيضا متأخرا بفارق الأهداف فقط عن هوفنهايم، بعد تغلبه 2-1 على مضيفه أوغسبورغ. وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى استاد إمبولس أرينا، تقدم نيلز بيترسن بهدف لفرايبورغ في الدقيقة الرابعة ثم تعادل ميكائيل غريغوريتش لأوغسبورغ في الدقيقة 16 لكن نيكو شلوتيربيك سجل هدف الحسم للفريق الضيف في الدقيقة 26.

لقطة من مباراة فرايبورغ وأوغسبورغ في الجولة 23 بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)

وأنعش أرمينيا بيليفيلد آماله في البقاء في الدوري بفوزه الثمين على ضيفه أونيون برلين بهدف وحيد سجله الياباني ماسايا أوكوغاوا في الدقيقة 53. وارتقى أرمينيا بيليفيلد إلى المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين أمام هيرتا برلين، فيما مني أونيون برلين بخسارته الثالثة تواليا وتراجع الى المركز التاسع بعدما تجمد رصيده عند 34 نقطة.

وتابع شتوتغارت نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بوخوم 1-1. وكان شتوتغارت في طريقه إلى تحقيق فوزه الخامس هذا الموسم والأول في مبارياته الثماني الأخيرة عندما تقدم بهدف بالنيران الصديقة سجله المدافع أرميل بيلا-كوتشاب في الدقيقة 56، لكن الضيوف حصلوا على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ترجمها إدوارد لوفين إلى هدف التعادل (90+4). وبقي شتوتغارت في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 19 نقطة مقابل 29 لبوخوم الحادي عشر.

لقطة من لقاء شتوتغارت مع بوخوم، ويظهر في الصورة البرتغالي تياغو توماس، مهاجم شتوتغارت وسط ثلاثة من لاعبي بوخوم.



وفي ختام الجولة يلعب الأحد بايرن ميونيخ مع غرويتر فورت، وبوروسيا دورتموند مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وكانت تلك الجولة قد انطلقت أمس الجمعة عندما عرقل ماينز مسيرة ليفركوزن الرائعة في الجولات الأخيرة وتغلب عليه 3-2. وبقي ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما ارتفع رصيد ماينز إلى 34 نقطة احتل بها المركز الثامن بفارق الأهداف أمام أونيون برلين.

هـ.د/ ص.ش/ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)