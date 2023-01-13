 البوندستاغ والاعتراف بالإبادة الإيزيدية، هل تتحقق العدالة؟ | مسائية DW | DW | 19.01.2023

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مسائية DW

البوندستاغ والاعتراف بالإبادة الإيزيدية، هل تتحقق العدالة؟

البرلمان الألماني يصوت بالإجماع لصالح قرار يعتبر ما تعرض له الإزيديون في شمال غرب العراق على يد تنظيم داعش جرائم "إبادة جماعية" ، فما تبعات هذا القرار؟ وكيف يمكن لألمانيا مساعدة هذه الأقلية؟

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