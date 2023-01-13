البوندستاغ والاعتراف بالإبادة الإيزيدية، هل تتحقق العدالة؟

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البرلمان الألماني يصوت بالإجماع لصالح قرار يعتبر ما تعرض له الإزيديون في شمال غرب العراق على يد تنظيم داعش جرائم "إبادة جماعية" ، فما تبعات هذا القرار؟ وكيف يمكن لألمانيا مساعدة هذه الأقلية؟
اعتمد البرلمان الألماني "بوندستاغ" مذكرة تصنف ما ارتكبه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في حق الإيزيديين في شمال غرب العراق عام 2014 على أنه "إبادة جماعية"، وأوصى بسلسلة من إجراءات المساعدة لهذه الأقلية الدينية.
المستشفيات العراقية تسجل مئات حالات الاختناق بسبب عواصف ترابية وتصاعد الغبار الكثيف، فيما أعلنت هيئة الحشد العراقي عن صدّ هجوم لداعش حاول استغلال الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ أيام لتنفيذ هجوم.
وافق البوندستاغ على تمديد مشاركة الجيش الألماني في المهمة الدولية ضد تنظيم "داعش" في العراق. وينص التفويض على مشاركة 500 جندي في المهمة كحد أقصى ولمدة تسعة أشهر أخرى، مع استبعاد سوريا كمنطقة لعمليات للجيش.
أكد تحقيق أجراه فريق دولي تابع للأمم المتحدة، ارتكاب تنظيم داعش جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الإزيديين في العراق. ماذا يعني ذلك وما هي الخطوة التالية؟ وكيف يمكن محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا؟
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