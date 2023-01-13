البوندستاغ والاعتراف بالإبادة الإيزيدية، هل تتحقق العدالة؟

"البوندستاغ" يوافق على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق

وافق البوندستاغ على تمديد مشاركة الجيش الألماني في المهمة الدولية ضد تنظيم "داعش" في العراق. وينص التفويض على مشاركة 500 جندي في المهمة كحد أقصى ولمدة تسعة أشهر أخرى، مع استبعاد سوريا كمنطقة لعمليات للجيش.