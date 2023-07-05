 البول كمصدر للفوسفور | صنع في ألمانيا | DW | 12.07.2023

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صنع في ألمانيا

البول كمصدر للفوسفور

الفوسفور عنصر مهم في الأسمدة. لكن الموارد الطبيعية محدودة ونحن نهدرها بشكل كبير. كيف يمكننا تعويض هذه المادة الخام القيمة وما علاقة بولنا بها؟

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