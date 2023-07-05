البول كمصدر للفوسفور

روث الأبقار بدلاً من البنزين للمركبات في مزرعة فرنسية

يسعى عدد من المزارعين بإحدى المزارع الفرنسية إلى التخلي بأسرع ما يمكن عن البنزين في تشغيل مركباتهم وتعويضه بغاز الميثان. هذا النوع من المحروقات يستخرجه المزارعون من روث الأبقار. عملية التحويل هذه تمر بعدة مراحل.