البول كمصدر للفوسفور

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الفوسفور عنصر مهم في الأسمدة. لكن الموارد الطبيعية محدودة ونحن نهدرها بشكل كبير. كيف يمكننا تعويض هذه المادة الخام القيمة وما علاقة بولنا بها؟
بينما يعاني المزارعون في أوروبا وجميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، يرى باحثون أن الحل قد يكون قريبا جدا منا، ويتمثل فيما يتخلص منه الناس في المرحاض. لكن ألا يشكل ذلك خطرا على صحة الإنسان؟
في الشرق الأوسط والشرق عموما اعتاد التجار على عرض البهارات والمواد العطرية وغيرها غير معبئة. في ألمانيا وأوروبا بدأت مثل هذه المتاجر بالانتشار لمنع استعمال البلاستيك، فهل تقبل شركات صناعة البلاستيك التحدي؟
يعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم إذ يختزن 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات المهم في صناعة الأسمدة. وتساعد صادراته من الأسمدة في تخفيف أزمة الغذاء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
يسعى عدد من المزارعين بإحدى المزارع الفرنسية إلى التخلي بأسرع ما يمكن عن البنزين في تشغيل مركباتهم وتعويضه بغاز الميثان. هذا النوع من المحروقات يستخرجه المزارعون من روث الأبقار. عملية التحويل هذه تمر بعدة مراحل.
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