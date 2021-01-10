 البوليساريو ترد على ″افتتاح″ قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2021

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البوليساريو ترد على "افتتاح" قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية

بمراسم بمدينة الداخلة أوحى دبلوماسيون مغاربة وأمريكيون أن هناك افتتاحا لممثلية أمريكية في الصحراء الغربية. السفير الأمريكي أقر بأن العملية "ستستغرق أشهرا"، فيما اعتبرتها البوليساريو "جولة سياحية نظّمها المرشد المغربي".

Algerien | Smara Flüchtlingslager Sahrauis

أطلقت الولايات المتحدة رسميا الأحد (10 كانون الثاني/ يناير 2021) مسارا يرمي إلى فتح قنصلية لها في الصحراء الغربية، آخر المستعمرات الأفريقية السابقة، التي لم يتم حسم مصيرها والمتنازع عليها بين المغرب وجبهة "بوليساريو" الانفصالية، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

مختارات

أعلنت السفارة الأمريكية في الرباط عن خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية، في وقت كرّرت روسيا رفضها للاتفاق، معتبرة أنه قد يتسبب بتصاعد العنف في المنطقة، خاصةً مع تنديد الجزائر، الحليف الرئيسي لجبهة البوليساريو بالإعلان.

بعد أن أصبحت الإمارات أول دولة عربية تفتتح قنصلية دعماً للمغرب في الصحراء الغربية، أعلنت البحرين أيضاً أنها ستفتتح قنصلية في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وحتى اللحظات الأخيرة أوحى الدبلوماسيون المغاربة والأمريكيون أن المراسم المقامة في مدينة الداخلة الساحلية في جنوب الصحراء الغربية، هي لافتتاح ممثلية أمريكية مؤقتة في المنطقة.

لكن السفير الأمريكي في الرباط ديفيد فيشر أقر الأحد بأن العملية "ستستغرق أشهرا"، عقب تفقّده أحد المباني المقترح تخصيصها للقنصلية في مدينة الداخلة الساحلية بالصحراء الغربية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 كانون الأول/ ديسمبر، يربط تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية باعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

وقال ديفيد فيشر إن ترامب "اعترف بالأمر المحتم وأعلن ما هو بديهي: هذه المنطقة مغربية، ولدى المغرب الحل الوحيد الموثوق به والمستدام للنزاع الدائر حول هذه المنطقة".  وتابع "بوجودنا هنا اليوم، نخطو خطوة إضافية كبرى لترسيخ هذه الشراكة" بين الرباط وواشنطن.

 ويتوجب على فيشر الاستقالة في غضون عشرة أيام مع انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة، شأنه في ذلك شأن كل السفراء الذين عيّنهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

البوليساريو: جولة سياحية دعائية

ويتعارض الحدث الذي تم تنظيمه في الداخلة في آخر أيام ولاية ترامب، مع موقف الأمم المتحدة التي تعتبر أن الصحراء الغربية منطقة تتمتع بحكم ذاتي بانتظار حسم مصيرها بشكل نهائي.

ومن جهته قال المسؤول الصحراوي، البشير مصطفى السيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إنّ زيارة الوفد الأمريكي للصحراء الغربية هي مجرد "جولة سياحية دعائية نظّمها المرشد السياحي المغربي المحتل، لإدارةٍ يُسدَل الستار على أدائها في أقل من أسبوعين".

ولم يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الآن أي موقف في شأن الصحراء الغربية.

وسبق أن فتحت نحو عشرين دولة بينها الإمارات والبحرين وجزر القمر وليبيريا وبوركينا فاسو ممثليات دبلوماسية لها في الداخلة أو العيون، وهو ما تعتبره بوليساريو مناقضا للقانون الدولي.

ص.ش/خ.س (أ ف ب)

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