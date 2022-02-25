 البورصات تتفاعل مع العقوبات على روسيا | DW الأخبار | DW | 28.02.2022

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DW الأخبار

البورصات تتفاعل مع العقوبات على روسيا

العقوبات الاقتصادية ضد روسيا قد تؤدي إلى شلل الاقتصاد الروسي لسنوات قادمة.

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8128381 28.02.2022 ******* A military truck carrying a 2S7 Pion self-propelled heavy artillery gun drives along a road near the border between Russia and Ukraine in Belgorod region, Russia. On February 24 Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine following recognition of independence of breakaway Donetsk and Luhansk republics. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

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