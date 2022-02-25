البورصات تتفاعل مع العقوبات على روسيا

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العقوبات الاقتصادية ضد روسيا قد تؤدي إلى شلل الاقتصاد الروسي لسنوات قادمة.
استضافة روسيا لمونديال 2018 وقبلها أولمبياد سوتشي في 2014 وكذلك رعاية عملاق الغاز غازبروم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مثلت أدوات ناعمة لتحسين صورة روسيا عالمياً وزيادة شعبية بوتين داخليا، غير أن غزو أوكرانيا غير كل شيء.
من شأن قرار الحلفاء الغربيون بفصل مجموعة "مختارة" من البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية أن يوجه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا؛ لكنه سيلحق أذى كبيراً بشركاتهم وبنوكهم في الوقت نفسه!
تفاقمت عزلة روسيا سياسيا واقتصاديا في وقت تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما اتخذت موسكو أولى الإجراءات لمواجهة آثار العقوبات.
فيما يستمر الحلفاء الغربيون في تشديد العقوبات المالية المفروضة على روسيا واستبعادها من نظام سويفت المالي العالمي، حقق الجيش الروسي تقدماً ميدانياً مهماً بسيطرته على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وحاصره مدن أخرى.
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