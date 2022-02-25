البورصات تتفاعل مع العقوبات على روسيا

تساؤلات حول نجاعة العقوبات الرياضية ضد روسيا

استضافة روسيا لمونديال 2018 وقبلها أولمبياد سوتشي في 2014 وكذلك رعاية عملاق الغاز غازبروم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مثلت أدوات ناعمة لتحسين صورة روسيا عالمياً وزيادة شعبية بوتين داخليا، غير أن غزو أوكرانيا غير كل شيء.