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مجتمع

البوح بالإصابة بالإيدز - رفع التوعية بشأن الفيروس في إيرلندا، الجزء الأول

٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

لا يزال العديد من الأشخاص يخفي تشخيص إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة. في إيرلندا يتشارك متعايشون مع الفيروس تجاربهم بعاطفة كبيرة ووسائل متنوعة وبعضهم لأول مرة أمام الكاميرا.

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شُخصت إصابة "روبي لولر" بفيروس نقص المناعة المكتسبة وهو في سن االحادية والعشرين، وكان أحد أصغر الأشخاص الذين أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس على شاشة التلفزيون الايرلندي. أما "إندا ماكغراتن" المعروف باسم "فيدا"، فقد وعد بإبقاء إصابته بالفيروس سرًا لعقد من الزمن، لكنه أعلن أخيرًا عن إصابته بالأيدز من خلال إصدار أغنية. ووجدت مجموعة من النساء الإيرلنديات والمهاجرات اللواتي لا يرغبن بإظهار وجوههن، طرقًا مبتكرة لإسماع أصواتهن. في عرض مسرحي، يستخدم المخرجان "أتا روجرز" و "شون دان" تقنيات الأفلام الوثائقية وفن الأداء وسرد القصص، أدواتٍ لتجسيد خبرات الممثلين والممثلات. ومن خلال مواد أرشيفية وإعادة التمثيل يتم أيضًا تكريم الأيقونة الإيرلندية المثلي "توم ماكغيني" المعروف أيضًا باسم "ذي دايسمان"، والذي كان من أوائل الإيرلنديين الذين تحدثوا علنًا عن مرض الإيدز. يعالج الفيلم الوصمة الاجتماعية وفن سرد القصص، ويسلط الضوء على تجارب أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في إيرلندا اليوم.

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