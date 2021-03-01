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البنك المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 15%

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، اليوم، للشهر الثالث على التوالي، بعد أن شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على ضرورة خفض أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض قيمة الليررة التركية وارتفاع التضخم.