البندقية تحت المجهر: في الواقع وعلى إنستغرام

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور مثالية لا تحصى لساحة سان ماركو أو جسر ريالتو أو جزيرة بورانو القريبة من البندقية، خالية من البشر وتحت ضوء الشمس. ولكن كيف تبدو فينيسيا في الواقع؟
بعد ثلاث سنوات من قيود كورونا، يعود الاحتفال بكرنفال مدينة "البندقية" الإيطالية إلى سابق عهده. وفي هذه السنة يتوقع أن يتوجه مئات الألوف إلى البندقية للاحتفال بالكرنفال وأزيائه التي تعود للعصور الوسطى والاقنعة التقليدية.
بغض النظر عن موقعه الساحر، لا يتجاهل مهرجان فينيسيا الشهير شبكة نتفلكس بل إن إدارته تعرف أيضاً كيفية اختيار المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار فيما بعد.
فيما عبرت برلين عن تضامنها مع عائلات ضحايا هجوم كوبنهاغن، اعترف الفاعل بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 27 آخرين، 4 منهم في حالة حرجة. ومع استبعاد فرضية العمل الإرهابي يركز التحقيق على الحالة النفسية للمنفذ.
يتباهى رئيس الشيشان وصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخلص رمضان قديروف، بدور قواته في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. بيد أن العديد من مسلمي الشيشان والتتار يشاركون في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول