البندقية تحت المجهر: في الواقع وعلى إنستغرام

كرنفال البندقية.. الأقنعة الملونة تعود من جديد

بعد ثلاث سنوات من قيود كورونا، يعود الاحتفال بكرنفال مدينة "البندقية" الإيطالية إلى سابق عهده. وفي هذه السنة يتوقع أن يتوجه مئات الألوف إلى البندقية للاحتفال بالكرنفال وأزيائه التي تعود للعصور الوسطى والاقنعة التقليدية.