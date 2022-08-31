 البندقية تحت المجهر: في الواقع وعلى إنستغرام | يوروماكس | DW | 16.04.2023

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يوروماكس

البندقية تحت المجهر: في الواقع وعلى إنستغرام

تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور مثالية لا تحصى لساحة سان ماركو أو جسر ريالتو أو جزيرة بورانو القريبة من البندقية، خالية من البشر وتحت ضوء الشمس. ولكن كيف تبدو فينيسيا في الواقع؟

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