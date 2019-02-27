 البنتاغون يوقف شحنات مرتبطة بطائرات ″إف-35″ لتركيا | أخبار | DW | 01.04.2019

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أخبار

البنتاغون يوقف شحنات مرتبطة بطائرات "إف-35" لتركيا

يبدو أن توتراً جديداً يلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وحليفتها تركيا، والسبب هذه المرة إصرار أنقرة على إتمام شراء منظومة صواريخ روسية رغم معارضة واشنطن. البنتاغون أعلن عن تعليق تسليم تركيا شحنات مرتبطة بطائرات إف 35.

US-Kampfflugzeug F-35 Lightning | Paris Air Show (Reuters/P. Rossignol)

ذكر متحدث الاثنين (الأول من نيسان/ أبريل 2019) أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) علقت الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل طائرات "إف-35" المقاتلة إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية.

وحذرت الولايات المتحدة تركيا مراراً من أن منظومة صواريخ "إس-400" الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات "إف-35" التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. وتركيا شريك في إنتاج ذلك النوع من طائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.

مختارات

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الولايات المتحدة أوقفت شحن معدات متصلة بطائرات "إف-35" إلى تركيا، فيما يمثل أول إجراء أمريكي ملموس لمنع تسليم ذلك النوع من الطائرات المقاتلة إلى شريكتها في حلف شمال الأطلسي، في ضوء اعتزام أنقرة شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

وقالت رويترز إن مصدرين مطلعين أبلغاها بأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك في الأيام القليلة الماضية بأنهم لن يحصلوا على شحنات أخرى من المعدات المتعلقة بـ"إف-35" واللازمة للإعداد لوصول طائرات الشبح التي تصنعها لوكهيد مارتن. وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها، إن الشحنة المقبلة من معدات التدريب وجميع الشحنات التالية من المواد المتعلقة بطائرات "إف-35" ألغيت.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التراجع عن خطط أنقرة شراء منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي، التي تقول الولايات المتحدة إنها ستقوض أمن طائراتها. وتقول تركيا إنها ستتسلم المنظومة الروسية في تموز/ يوليو.

والخلاف بشأن طائرات "إف-35" هو أحدث النزاعات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، والتي تشمل مطالبة أنقرة واشنطن بتسليمها رجل الدين فتح الله غولن والسياسة الخاصة بالشرق الأوسط والحرب في سوريا وملف الأكراد والعقوبات على إيران.

أ.ح/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)

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