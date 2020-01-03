البنتاغون يكشف نوعية وعدد الإصابات جراء "الانتقام لسليماني"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة (24 يناير/ كانون الثاني 2020) إنه تم تشخيص حالات 34 عسكرياً إصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق في وقت سابق من الشهر الحالي، وهو عدد أكبر من الذي أعلن عنه الجيش في وقت سابق.

وفي البداية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون كبار آخرون إن الهجوم الإيراني لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أمريكي. وفي الأسبوع الماضي قال الجيش الأمريكي إن 11 عسكرياً أمريكياً عولجوا من أعراض ارتجاج في المخ بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، كما قال هذا الأسبوع إن عسكريين آخرين تم نقلهم من العراق لاحتمال إصابتهم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحفيين إن 17 عسكرياً تم تشخيص حالاتهم عادوا بالفعل للخدمة في العراق. وأضاف المتحدث أن ثمانية عسكريين كانوا قد نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا تم نقلهم إلى الولايات المتحدة. وقال هوفمان إن العسكريين نُقلوا إلى الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم الجمعة وإنهم سيعالجون إما في مستشفى والتر ريد العسكري أو في قواعدهم في الولايات المتحدة.

وأضاف أن العسكريين يعالجون على أساس أنهم لا يحتاجون للبقاء في المستشفى وأنهم أعيدوا إلى الولايات المتحدة ليكونوا قريبين من القواعد التي كانوا فيها قبل نشرهم في العراق. ولا يزال تسعة عسكريين في ألمانيا قيد الفحص والعلاج.

ع.ش/خ.س (رويترز)