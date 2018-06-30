 البنتاغون يؤجل عرضاً عسكرياً أمر ترامب بتنظيمه | أخبار | DW | 17.08.2018

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أخبار

البنتاغون يؤجل عرضاً عسكرياً أمر ترامب بتنظيمه

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن العرض العسكري الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بتنظيمه في وقت لاحق هذا العام قد تم تأجيله حتى عام 2019 على الأقل.

USA Arizona Donald Trump (picture-alliance/ZUMA Wire/I. Martinez)

سيحتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانتظار لفترة أطول لتنظيم العرض العسكري الذي سبق أن أمر بتنظيمه، بعد أن قالت وزارة الدفاع "البنتاغون" أمس الخميس ( 16 أغسطس/ آب) إنها أرجأت العرض حتى عام 2019 على الأقل.

وكان ترامب قد طلب من وزارة الدفاع تنظيم عرض عسكري للولايات المتحدة بعد أن تردد أنه كان مبهوراً بالعرض العسكري في اليوم الوطني لفرنسا "يوم الباستيل" في باريس العام الماضي.

ولم يتم تحديد أي تاريخ لهذا العرض الأمريكي، لكن تقارير حددت يوماً للمحاربين القدامى الذي يوافق يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، كخيار.

وقال البنتاغون في بيان: "وزارة الدفاع والبيت الأبيض يخططان لتنظيم عرض لتكريم قدامى المحاربين الأمريكيين والاحتفال بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".

وأضافت الوزارة أنها "استهدفت في الأصل يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 لهذا الحدث ولكنها وافقت الآن على استكشاف الفرص في عام 2019".

وجاء التأجيل بعد أن أبلغ مسؤولو وزارة الدفاع شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية في وقت سابق يوم الخميس أن تكلفة العرض قد تبلغ 92 مليون دولار - بزيادة 80 مليون دولار عما كان مقدراً سابقاً. وتعرضت خطة تنظيم العرض لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، حيث يجادل البعض بأنه يمكن أن يكون له إيحاءات استبدادية أو جنونية.

كما انتقد المشرعون التكلفة الهائلة. وكان آخر استعراض عسكري أمريكي قد تم تنظيمه في واشنطن عام 1991 بعد حرب الخليج.

ع.غ/ع.أ.ج (د ب ا، آ ف ب)

  • USA Donald Trump und sein Schiegersohn Jared Kushner im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    استقالة على الأبواب؟

    يعيش جاريد كوشنر؛ كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، متاعب عديدة منذ الشهور الأولى في منصبه، آخرها ما كشفه موقع "ذي إنترسبت" الأميركي في مارس/ آذار، إذ سعت شركته العقارية في أبريل/ نيسان2017 إلى تأمين تمويل قطري قوبل بالرفض. هذه الأنباء المتلاحقة دفعت بالسيناتوركريس مورفي للتصريح أنه من الواجب على كوشنر الاستقالة إذا ما تأكد تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية ضد قطر لأجل مصالح مالية خاصة.

  • Ivanka Trump (AFP/Getty Images/J. Watson)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    مطرودة من البيت الأبيض!

    كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الشهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إبعاد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير من البيت الأبيض. كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من صهره ومستشاره كوشنير. وكان ترامب قد سحب منه الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة.

  • Hope Hicks (Reuters/C. Barria)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رائعة، ولكن...

    في 28 فبراير/ شباط، أعلنت هوب هيكس استقالتها. هكيس، التي عملت لصالح عائلة ترامب منذ 2012، لم تذكر سبباً لاستقالتها، واكتفت بالقول: "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس دونالد ترامب"، فيما وصفها ترامب قائلاً إنها "رائعة حقاً"، ومؤكداً على أنه سيفتقدها إلى جواره. هيكس عملت سكرتيرة صحفية لترامب خلال حملته الانتخابية، وتولت منصبها في البيت الأبيض في أغسطس/ آب الماضي كمديرة للاتصالات.

  • USA Anhörung James Comey, früherer FBI-Direktor (Reuters/J. Ernst)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    لم يكن دقيقاً .. فأُقيل!

    أُقيل جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)؛ يوم 9 مايو/ أيار 2017. وذلك بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. بعد استقالته هدد كومي بكشف معلومات محرجة عن الرئيس الأمريكي ترامب.

  • John F. Kelly (Picture-Alliance/AP Photo/S. Walsh)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قد يقال من منصبه!

    جون كيلي، الذي نفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقالته أو استقالته من منصبه، يعيش وضعاً صعباً قد يؤدي الى إطاحته، بعدما أغضب الرئيس الأميركي ترامب بأسلوب تعامله مع اتهام موظف في البيت الأبيض بعنف أسري. وقد تجاوز توتر العلاقات بين جون كيلي، كبير الموظفين، وكوشنير، الذي مُنع من الاطلاع على أسرار مهمة، إلى ترامب، الذي بدا متوتراً وهو يسأل إن كان كوشنير استثناءاً، فأجاب بأنه أوكل الأمر إلى جون كيلي.

  • München MSC 2018 | US-Nationaler Sicherheitsberater Herbert R McMaster (Imago/photothek/F. Gaertner)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    على أهبة المغادرة!

    أعلنت وسائل إعلام أميركية يوم الجمعة الماضي (2 مارس/ آذار2018) عن إمكانية مغادرة مستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر، للبيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقلت قناة "سي إن إن". كما نقلت أنه سيترك منصبه إثر "نقاط توتر عديدة" مع الرئيس، وفي ظل العلاقة المضطربة القائمة بينهما أحياناً. وكان ترامب قد أعلن عن تعيينه في20 فبراير/ شباط 2017 بعد قرابة أسبوع من استقالة مستشاره السابق مايكل فلين.

  • USA Michael Flynn in Washington (picture-alliance/abaca/R. Sachs)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    التهمة: "تضليل" الإدارة الأميركية"

    أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، على خلفية اتهامه بـ "تضليل" الإدارة الأميركية بشأن إجرائه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وكان فلين قد قدم استقالته يوم 13 فبراير/ شباط2017.

  • Washington Sally Q. Yates Vize-Justizministerin (Getty Images/P. Marovich)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رفضت قراره، فأُطيح بها!

    أقال دونالد ترامب ليلة الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني2017 وزيرة العدل السابقة؛ سالي ييتس، بعد رفضها الدفاع عن قرار ترامب الذي يخص منع سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رفضها هذا أدخلها في قلب "أكبر جدلٍ" شهدته أيام ترامب الأولى في الرئاسة، حسب ما تناقله كثير من المواقع الإخبارية.

  • USA Gary Cohn in New York (Getty Images/D. Angerer)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    كتب استقالته...

    نقلت وكالة رويترز قبل ستة أشهر أن غاري كون كتب مسودة استقالته بالرغم من أنه لا يزال في منصبه. كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كتب مسودة استقالته بسبب ما اعتبره رد فعل ضعيف من الإدارة على الاشتباكات التي وقعت بين محتجين من النازيين الجدد وآخرين مناهضين للعنصرية. لكنه قرر الاستمرار في منصبه.

  • USA | Pressekonferenz Justizminister Jeff Sessions über DACA-Programm (REUTERS/Y. Gripas)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قدم استقالته أكثر من مرة!

    يقال إن جيف سيشنز قدم استقالته السنة الماضية مرة واحدة على الأقل. وزير العدل الأمريكي، الذي نأى بنفسه عن التعامل مع التحقيقات حول علاقة إدارة ترامب مع روسيا، أثار “خيبة أمل كبيرة” عند ترامب. وقد عاد الرئيس الأمريكي بداية الشهر الجاري (مارس/ آذار 2018) ليشن هجوماً جديداً عليه، واصفاً قراره بطلب التحقيق في احتمال إساءة التصرف في قضية التنصت غير القانوني بأنه "معيب". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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