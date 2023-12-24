البنتاغون: مسيّرة إيرانية تهاجم سفينة تجارية قبالة الهند

للمرة الأولى يتهم البنتاغون بشكل علني إيران باستهداف السفن في بحر العرب منذ أن شنت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة، ومدمرة أمريكية تعلن إسقاط أربع مسيرات كانت تستهدفها في البحر الأحمر.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون" إن إيران شنت هجوما بطائرة درون على طائرة تجارية في بحر العرب قبالة ساحل الهند أمس السبت. وأضاف البنتاغون أن الناقلة كيم بلوتو للنفط والكيماويات، التي تحمل علم ليبيريا، تعرضت لهجوم إيراني بطائرة مسيرة نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش). وأسفر الهجوم عن اندلاع حريق تم إخماده.

وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها البنتاغون بشكل علني إيران باستهداف السفن منذ أن شنت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة. وتأتي الضربة السبت في المحيط الهندي بعد سلسلة هجمات شنّها من اليمن الحوثيون مستهدفين سفنا تجارية في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتابع البنتاغون أن الجيش الأمريكي "لا يزال على اتصال" بالناقلة "كيم بلوتو" التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة هولندية "بينما تواصل الإبحار نحو وجهة في الهند". وحدد البنتاغون موقع الهجوم على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند، مضيفا أنه لم تكن هناك أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة المجاورة. من جهتها، أشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة "مرتبطة بإسرائيل"، مضيفة أنها "توقفت في السعودية وكانت متوجهة إلى الهند". وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة الهولندية التي تدير الناقلة "مرتبطة بقطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر".

بدوره أفاد مسؤول في البحرية الهندية لوكالة فرانس برس أنه "تم إرسال طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها". وأضاف "أُرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة". ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وكتبت القيادة على موقع إكس "هذه الهجمات تمثل الهجومين الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين منذ 17/ تشرين الأول/ أكتوبر".

والشهر الماضي، تعرضت سفينة تجارية إسرائيلية لأضرار إثر هجوم بمسيرة يشتبه في أن الحرس الثوري الإيراني نفذه في المحيط الهندي، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.

تحاول الفرقاطات الأمريكية حماية سفن النقل في البحر الأحمر وبحر العرب. صورة من: Aaron Lau/U.S. Navy/abaca/picture alliance

استهداف مدمرة أمريكية

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة اكس أن المدمّرة "يو اس اس لابون" التابعة للبحرية الأمريكية تمكنت السبت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الاحمر، مضيفة أنه لم يُسجل وقوع إصابات.

كما قالت إن طائرة مسيّرة اقتربت أيضا من الناقلة "ام في بلامانين" التي ترفع العلم النروجي، في حين أصابت طائرة مسيّرة الناقلة "ام في سايبابا" التي ترفع العلم الهندي دون وقوع إصابات. وأضافت "سنتكوم" أن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن على خطوط الملاحة في البحر الأحمر السبت دون الإبلاغ عن إصابة أي سفينة.

أهمية طريق البحر الأحمر للملاحة الدولية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر ، وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا، على الرغم من ارتفاع التكاليف.

والسبت حذر مسؤول في الحرس الثوري الإيراني من إغلاق ممرات مائية أخرى إذا لم توقف إسرائيل حربها ضد حماس. ويذكر أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

وقال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم للأنباء "فيما تستمر الجرائم، يجب على أمريكا وحلفائها أن يتوقّعوا ظهور قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى". وأضاف "يجب عليهم أن يتوقّعوا إغلاق البحر الأبيض المتوسط وجبل طارق وممرات مائية أخرى قريبا".

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني" في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وحذّروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.

ومع تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 20 دولة لحماية السفن.

ع.خ/ ع.غ/ز.أ.ب ( أ ف ب، د ب ا ، رويترز)