 البنتاغون: خمسون جنديا تعرضوا لإرتجاجات دماغية في الضربة الإيرانية | أخبار | DW | 29.01.2020

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أخبار

البنتاغون: خمسون جنديا تعرضوا لإرتجاجات دماغية في الضربة الإيرانية

بعد أن أعلن الرئيس ترامب أن هجوم إيران على القاعدة الأمريكية في العراق، لم يتسبب في أي إصابات، البنتاغون صحح رسميا عدد الإصابات ورفعاها إلى خمسين حالة من "الارتجاجات الدماغية".

Irak Aufräumarbeiten auf dem US-Stützpunkt Ain al-Assad (picture-alliance/dpa/Q. Abdul-Zahra)

جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد بالعراق هقب الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة الأمريكية.

رفع البنتاغون حصيلة عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جرّاء الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في غرب العراق مطلع كانون الثاني/يناير الجاري  إلى خمسين جندياً، مشيراً إلى أنّ هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.

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وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الجمعة أنّ القصف الإيراني الذي لم يخلّف أيّ قتلى أو جرحى أدّى لإصابة 34 جندياً أميركياً بارتجاج في الدماغ.

وعاد الثلاثاء المتحدّث باسم البنتاغون توماس كامبل ليقول في بيان إنّ الحصيلة الجديدة للقصف الإيراني هي إصابة 50 جندياً بارتجاج دماغي، مشيراً إلى أنّ "هذه هي الحصيلة في الوقت الراهن والعدد مرشّح للارتفاع".

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وأوضح المتحدّث أنّ 31 من هؤلاء الجنود تمّت معالجتهم في القاعدة وعادوا للخدمة في وحداتهم، في حين أخلي 18 جندياً إلى ألمانيا لتلقّي العلاج في مستشفى عسكري أميركي هناك بينما نقل المصاب الأخير إلى مستشفى في الكويت.

وتعتبر هذه المسألة شائكة لأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح غداة الهجوم أنّه "لم يُصب أيّ أميركيّ" في تلك الضربات. وعندما سئل عن ذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي، قلّل ترامب مجدّدًا من تأثير الضربات الإيرانيّة، وقال "سمعت أنّ (الجنود) لديهم صداعاً. أنا لا أعتبر ذلك إصابة خطرة".

لكنّ خصوم الرئيس الديموقراطيين اتّهموه بالكذب على الشعب الأميركي وبالتقليل من احترام الجنود الجرحى.

وعزا البنتاغون الحصيلة الجديدة إلى أنّ أعراض الارتجاج الدماغي غالباً ما تستغرق أيّامًا عدّة قبل أن تظهر.

وفجر 8 كانون الثاني/ يناير، أطلقت طهران صواريخ بالستية على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال) حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)
 

 

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