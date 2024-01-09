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البنتاغون: الوزير أوستن يخضع للعلاج لإصابته بسرطان البروستات

٩ يناير ٢٠٢٤

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية ومصادر طبية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستات، مشيرة إلى أن توقعات العلاج "ممتازة". وبايدن يتمسك بوزير دفاعه رغم ضغوط الجمهوريين المطالبين بإقالته.

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وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستات (أرشيف)صورة من: Nathan Posner/AA/picture alliance

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء (التاسع من يناير/كانون الثاني 2023)، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستات.

وقال البنتاغون إن إصابة أوستن "بسرطان البروستات اكتُشفت باكرا وكان تشخيصه ممتازا"، لكن تعيّن لاحقا إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب "مضاعفات" بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.

من جانبه أعلن المستشفى الذي يعالج به أوستن أنه يعاني من سرطان البروستاتا، وقال المستشفى الواقع قرب واشنطن أنه تم اكتشاف المرض مبكرا وتوقعات العلاج "ممتازة". 

وجرى نقل الوزير /70 عاما/ إلى المستشفى منذ بداية العام بسبب مضاعفات أعقبت عملية جراحية خضع لها في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأعلن المستشفى أنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في مطلع كانون الأول/ ديسمبر. وخضع أوستن قبل عيد الميلاد بوقت قصير لجراحة طفيفة.

وقال بيان لمستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا إن أوستن "تعافى من العملية دون أي مشكلات، وعاد إلى المنزل في الصباح التالي".

وكان أوستن قد أبقى على مدى أيام مسألة إدخاله المستشفى طي الكتمان حتى على الرئيس. وتم انتقاد البنتاغون بسبب عدم إخبار الرئيس جو بايدن والمواطنين بحالة الوزير سريعا. 

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن بايدن أبلغ الثلاثاء فقط بتشخيص إصابة وزير الدفاع بسرطان البروستات، أي بعد 18 يوما من دخوله المستشفى للخضوع لجراحةوأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "ليس أمرا مثاليا أن يمر وقت طويل الى هذا الحد على وضع مماثل من دون أن يعلم القائد" بما يحصل.

وتمسك بايدن بوزير دفاعه رافضا دعوات أطلقها جمهوريون مطالبين بإقالته. المتحدثة باسمه قالت إنّ بايدن "لديه كامل الثقة" بالوزير. 

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أن رويترز)

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