البلطيق: قلق من تحركات روسية

واشنطن: لدينا أدلة تثبت نية روسية لعمل عسكري في أوكرانيا

وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن لدى بلاده أدلة على نية موسكو القيام بعمل عدواني في أوكرانيا، وحذر من أنها ستدفع ثمن ذلك غالياً. في المقابل دعت أوكرانيا إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا.