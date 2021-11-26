 البلطيق: قلق من تحركات روسية | مراسلون حول العالم | DW | 03.12.2021

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مراسلون حول العالم

البلطيق: قلق من تحركات روسية

بتحركاتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا، أثارت روسيا مخاوف من هجوم كبير وشيك. ولكن بالإضافة إلى أوكرانيا ، فإن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أعضاء حلف شمال الأطلسي في منطقة البلطيق، تشعر بالقلق أيضًا.

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