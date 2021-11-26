البلطيق: قلق من تحركات روسية

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بتحركاتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا، أثارت روسيا مخاوف من هجوم كبير وشيك. ولكن بالإضافة إلى أوكرانيا ، فإن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أعضاء حلف شمال الأطلسي في منطقة البلطيق، تشعر بالقلق أيضًا.
وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن لدى بلاده أدلة على نية موسكو القيام بعمل عدواني في أوكرانيا، وحذر من أنها ستدفع ثمن ذلك غالياً. في المقابل دعت أوكرانيا إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة إجراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، واعتبر بوتين أن مشاركة الطيران وقوات بحرية ضخمة في التدريب يمثل تهديدا لروسيا.
اتّهمت ست دول غربية بيلاروسيا بممارسة "استغلال منظّم للبشر" بهدف "زعزعة استقرار" الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفيما نفت موسكو مساعدة المهاجرين للوصول إلى الحدود الأوروبية، حذرت دول البلطيق من تصعيد عسكري في المنطقة.
حذر رئيس أركان الجيش البريطاني من أن خطر تصاعد حدة التوتر بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. وأكد المسؤول البريطاني أن الحكام "السلطويين" مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم لتحقيق أغراضهم.
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