البلدات في شرق أوكرانيا وضياع أحلامها في التطور بعد القصف

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مع تركيز القوات الروسية على شرق أوكرانيا تعاني البلدات الأوكرانية من القصف اليومي. ومن بين البلدات بلدة تحمل اسم نيويورك تتعرض للقصف يوميا وضاعت أحلامها للعودة إلى مجد الماضي.
تحاول القوات الروسية تحقيق مزيد من التقدم في شرق أوكرانيا، والهدف هذه المرة مدينة سيفيرودونيتسك بعد سيطرتها على بلدة ليمان الاستراتيجية، بينما يضغط الغرب على بوتين للتفاوض وإطلاق سراح مقاتلين أوكرانيين.
بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء هجومها، واصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا عشية إلقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا أمام النخب العالمية المجتمعة في دافوس. وقد يستخدم المناسبة للتأكيد على رغبة بلاده في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
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