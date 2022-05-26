 البلدات في شرق أوكرانيا وضياع أحلامها في التطور بعد القصف | DW الأخبار | DW | 29.05.2022

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DW الأخبار

البلدات في شرق أوكرانيا وضياع أحلامها في التطور بعد القصف

مع تركيز القوات الروسية على شرق أوكرانيا تعاني البلدات الأوكرانية من القصف اليومي. ومن بين البلدات بلدة تحمل اسم نيويورك تتعرض للقصف يوميا وضاعت أحلامها للعودة إلى مجد الماضي.

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