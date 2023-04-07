البقع البيضاء على الأظافر

كشف صحة جسمك وسلامته عبر لون أظافرك؟

ماذا يعني تلون الأظافر بلون أبيض شاحب أو بلون أزرق؟ وماذا يعني جفاف الأظافر؟ هناك أعراض كثيرة إذا ظهرت على الأظافر، فهذا يعني أن الشخص يعاني من مرض معين، قد يكون خطيرا في بعض الأحيان.