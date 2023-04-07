 البقع البيضاء على الأظافر | صحتك بين يديك | DW | 07.04.2023

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صحتك بين يديك

البقع البيضاء على الأظافر

هل تدل البقع البيضاء على أظافر الأصابع على نقص في المغذيات أو تراجع نسب الكالسيوم في الجسم؟ أم أنها إشارة إلى مرض خطير؟ هناك العديد من التفسيرات، سنقدم لكم أرجحها في التقرير التالي.

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