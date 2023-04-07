البقع البيضاء على الأظافر

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هل تدل البقع البيضاء على أظافر الأصابع على نقص في المغذيات أو تراجع نسب الكالسيوم في الجسم؟ أم أنها إشارة إلى مرض خطير؟ هناك العديد من التفسيرات، سنقدم لكم أرجحها في التقرير التالي.
ماذا يعني تلون الأظافر بلون أبيض شاحب أو بلون أزرق؟ وماذا يعني جفاف الأظافر؟ هناك أعراض كثيرة إذا ظهرت على الأظافر، فهذا يعني أن الشخص يعاني من مرض معين، قد يكون خطيرا في بعض الأحيان.
ماذا يعني تلون الأظافر بلون أبيض شاحب أو بلون أزرق؟ وماذا يعني جفاف الأظافر؟ هناك أعراض إذا ظهرت على الأظافر، فيجب الانتباه لها وأخذ هذه العلامات بجدية، واستشارة الطبيب. فما هي هذه العلامات؟
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