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صحة

البقاء بصحة جيدة خلال العطلات: نصائح لتجنب الأمراض

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

مع اقتراب موسم الأعياد والعطلات، تكثر التجمعات والسفر والاختلاط في أماكن مزدحمة، وبالتالي تتزايد فرص الإصابة بأمراض مثل الإنفلونزا. إليك بعض النصائح للحفاظ على صحتك في موسم العطلات وتجنب خطر الإصابة بالعدوى.

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البرد القارس يزيد من خطر الإصابة بالمرض. إذ أن التنقل بين الداخل والخارج، الحار والبارد، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحساسية وانتشار الجراثيمصورة من: blackday/Zoonar/picture alliance

في ظل الاحتفالات والسفر والتجمعات خلال  فترة الأعياد والعطلات ، يصبح الحفاظ على الصحة تحديا بسبب الجداول المزدحمة والتعرض لبيئات وأجواء مختلفة والاختلاط مع أشخاص مختلفين. الأمر الذي من شأنه أن يضاعف خطر الإصابة بأمراض تنفسية مثل الإنفلونزا، أو  كوفيد-19  و الفيروس التنفسيRSV مع زيادة احتفالات الأعياد والسفر.

وقال طبيب الرعاية الأولية بريان كراشمان لموقع مجلة (بيدمونت) الصحية: "إنها حالة مثل القطيع، فلو سعل شخص أمامك في الطابور أو لمس شخص مريض مقبض الباب، في الأماكن المزدحمة مثل تجمع العائلي، أو المراكز التجارية أو المطار، تزداد احتمالية وجود جرثومة نشطة".

كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟

مضيفا أن البرد القارس يعتبر عاملا آخر يزيد من خطر الإصابة بالمرض. إذ أن التنقل بين الداخل والخارج، الحار والبارد، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحساسية وانتشار الجراثيم.

إليك بعض النصائح لمساعدتك على تجنب الإصابة بالمرض والاستمتاع بموسم الأعياد والعطلات:

1. اغسل يديك بانتظام

رغم بساطته، إلا أنه من أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار الجراثيم. بحسب الأطباء، إن غسل اليدين بالماء والصابون، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وعند العودة إلى المنزل، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر انتشار الجراثيم. وفي حال عدم وجود حوض غسيل أو صابون (في الشارع مثلا) ينصح باستخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60 في المائة من الكحول.

2. احصل على قسط كافٍ من النوم

قد يؤدي التوتر خلال العطلات إلى تعطيل جدول نومك. وقد أظهرت الدراسات، وفقاً لما نشره موقع (مايو كلينك) الأمريكي، أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم جيد أو كافٍ أكثر عرضة للإصابة بالمرض بعد التعرض لفيروس، مثل فيروس نزلات البرد. كما يمكن أن تؤثر قلة النوم أيضا على سرعة تعافيك إذا مرضت.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تقوية جهاز المناعة لديك لمحاربة العدد المتزايد من الجراثيم التي قد تواجهها خلال العطلات.

ر.ض

 

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