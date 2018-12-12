البعض تجمد في مكانه! ـ صلاح وزملاؤه يفاجئون نزلاء مشفى أطفال

لطالما تراقصت جماهير ليفربول على أهداف وتألق نجوم "الريدز"، الذين يتصدرون هذا الموسم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلاً عن حجزهم قبل أيام بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا يتوقف فقط دور نجوم ليفربول على نشر السعادة داخل أسوار الملعب، بل يتعداه أيضاً وفي أحيان كثيرة إلى القيام بذلك خارج الملعب، خاصة وأن إمكانية مشاهدة مباريات "الريدز" من داخل الملعب، وتشجيعه ليست في متناول الجميع.

وبهذا الصدد أشار موقع صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن نجوم ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومدرب الفريق يورغن كلوب زاروا مؤخراً مستشفى "ألدر هاي" للأطفال المرضى، حيث تبادلوا معهم هدايا عيد الميلاد.

وقضى نجوم "الريدز" وقتاً في الدردشة مع الأطفال المرضى وأسرهم. كما التقط نجوم النادي الإنجليزي العريق عدة صور مع الأطفال ووزعوا عليهم الهدايا، ثم تشاركوا معهم في بعض الأنشطة الاحتفالية.

وأفاد موقع "ميرو" أن بعض الموظفين في المستشفى اندهشوا عند رؤية محمد صلاح، إذ يظهر فيديو قصير تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موظفة تجمدت في مكانها، وبدأت تصرخ عندما رأت النجم المصري في ممر المستشفى، في حين ألقى عليها صلاح التحية.

يُشار إلى أن ليفربول، يستقبل الأحد ( 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018) مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفي حين يطمح "الريدز" إلى مواصلة تصدر "البريميرليغ"، يسعى مانشستر إلى تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من فرق المقدمة.