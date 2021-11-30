البعثة الأممية والحكومة الليبية قلقتان إزاء استهداف القضاة في سبها

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما أُفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء. وأبدت البعثة، في بيان، انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات المقبلة، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا.

وتشير تقارير إلى أن مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها تقوم بعرقلة عمل المحكمة هناك مجدداً، كما تقوم بمنع القضاة من الحضور شخصياً ما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية. وتردد أن عرقلة عمل المحكمة يهدف إلى منعها من النظر في الطعن على قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الرئاسية.

وأدانت البعثة الأممية بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.

وكررت دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما. وحثت جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ

إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم. وحثت البعثة السلطات والمؤسسات على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانبها قالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان صدر في وقت متأخر الإثنين إنها تتابع "بقلق بالغ التوترات حول محكمة سبها التي تعرقل شرعية المؤسسة القضائية"، مشددة على أن "تهديد حياة القضاة أو محاولة التأثير على عملهم يهدد بعودة المدينة إلى حرب أهلية".

مشاهدة الفيديو 02:52 انقسام الشارع الليبي حول ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية، لم يتسن التأكد من صحتها من مصادر رسمية، مسلحين ينتمون إلى قوات المشير خليفة حفتر يغلقون سبل الوصول إلى المحكمة الابتدائية في سبها الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

وسجّلت حوادث مماثلة أمام هذه المحكمة منذ الخميس، ما منع لليوم الخامس على التوالي محامي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي من الطعن في قرار اسقاط ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

ونظم عشرات بينهم أنصار لسيف الإسلام وقفة احتجاجية في سبها الإثنين، وسط أجواء متوترة، للتنديد بـ "الهجوم على عمل العدالة".

ع.ج.م/ ع.ع (د ب أ، أ ف ب)