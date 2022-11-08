البطيخ فاكهة الصيف.. مفيد لصحة القلب وإنقاص الوزن

وجدت دراسة جديدة أن تناول البطيخ الأحمر بشكل منتظم من شأنه أن يوفر العديد من الفوائد الصحية سواء للبالغين أو الأطفال. إذ يحتوي على مستويات عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ والليكوبين والكاروتينات الأخرى - وهي المركبات التي تعطي الفاكهة لونها.

وكشفت نتائج الدراسة، التي شارك فيها 18 رجلاً وامرأة، تأثير تناول البطيخ الأحمر على معدل ضربات القلب وإنتاج أكسيد النيتريك في الجسم. كما تساعد مكملات عصير البطيخ في حماية وظيفة الأوعية الدموية عند ارتفاع مستويات السكر في الدم. بحسب ما نشره موقع (ستادي فايندس) الأمريكي.

ويقول جاك لوسو، الأستاذ في كلية التغذية وعلوم الغذاء بجامعة ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة: إن الدراسة تضيف أدلة جديدة تدعم أهميةتناول البطيخ بانتظام لصحة القلب وعملية التمثيل الغذائي. وبفضل العناصر الغذائية التي يحتويها يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في حالة احتباس السوائل

كما أن البطيخ يعد من أهم الأطعمة المدرة للبول بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم (129 ملغ من البوتاسيوم لكل 100 غرام) ومستوى الصوديوم المنخفض فيه. إذ يساعد البوتاسيوم على تصريف السموم من الجسم والقضاء على الماء الزائد. لهذا السبب يعتبر حليفا قويا لمن يعاني من السيلوليت أو احتباس السوائل. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

والجدير بالذكر أن الإرشادات الغذائية في الولايات المتحدة تنصح بتناول 1,5 إلى 2,5 كوب من فاكهة البطيخ يوميا. فبالإضافة إلى أهميتها الصحية تعتبر وجبة خفيفة منعشة ومرطبة إذ تتكون من 92 في المائة من الماء. علاوة على ذلك، يعتبر البطيخ صديقا للنظام الغذائي في حال اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن، حيث يحتوي على 80 سعرة حرارية فقط لكل كوبين.

ريم ضوا