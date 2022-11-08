 البطيخ فاكهة الصيف.. مفيد لصحة القلب وإنقاص الوزن | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.05.2023

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صحة

البطيخ فاكهة الصيف.. مفيد لصحة القلب وإنقاص الوزن

يعتبر البطيخ من أنواع الفاكهة التي ترمز لفصل الصيف، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي توفر فوائدا صحية هامة للجسم. ما هي أهم هذه الفوائد؟

Wassermelone

تناول البطيخ بانتظام يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 وجدت دراسة جديدة أن تناول  البطيخ الأحمر  بشكل منتظم من شأنه أن يوفر العديد من الفوائد الصحية سواء للبالغين أو الأطفال. إذ يحتوي على مستويات عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ والليكوبين والكاروتينات الأخرى - وهي المركبات التي تعطي الفاكهة لونها.

وكشفت نتائج الدراسة، التي شارك فيها 18 رجلاً وامرأة، تأثير تناول البطيخ الأحمر على معدل ضربات القلب وإنتاج أكسيد النيتريك في الجسم. كما تساعد مكملات عصير البطيخ في حماية وظيفة الأوعية الدموية عند ارتفاع مستويات السكر في الدم. بحسب ما نشره موقع (ستادي فايندس) الأمريكي.

مختارات

ويقول جاك لوسو، الأستاذ في كلية التغذية وعلوم الغذاء بجامعة ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة: إن الدراسة تضيف أدلة جديدة تدعم أهميةتناول البطيخ بانتظام لصحة القلب وعملية التمثيل الغذائي. وبفضل العناصر الغذائية التي يحتويها يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في حالة احتباس السوائل

كما أن البطيخ يعد من أهم الأطعمة المدرة للبول بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم (129 ملغ من البوتاسيوم لكل 100 غرام) ومستوى الصوديوم المنخفض فيه. إذ يساعد البوتاسيوم على تصريف السموم من الجسم والقضاء على الماء الزائد. لهذا السبب يعتبر حليفا قويا لمن يعاني من السيلوليت أو احتباس السوائل. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

والجدير بالذكر أن الإرشادات الغذائية في الولايات المتحدة تنصح بتناول 1,5 إلى 2,5 كوب من فاكهة البطيخ يوميا. فبالإضافة إلى أهميتها الصحية تعتبر وجبة خفيفة  منعشة ومرطبة  إذ تتكون من 92 في المائة من الماء. علاوة على ذلك، يعتبر البطيخ صديقا للنظام الغذائي في حال اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن، حيث يحتوي على 80 سعرة حرارية فقط لكل كوبين.

ريم ضوا

  • فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    التوت

    لا يتميز التوت بطعمه الللذيذ فحسب، بل هو صحي جداً، إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف. كما يساعد التوت على موازنة نسبة الصوديوم في الجسم، وذلك له دور مهم في منع احتباس السوائل في الجسم، فضلاً عن أن التوت يحتوي على مادة "الأنثوسيانين" والتي تساهم في معالجة السكر والدهون بالجسم، ما يجعله مفيداً لأولئك الذين يرغبون بتخفيف وزنهم.

  • فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    البطيخ

    يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90 في المائة، ما يجعل تناوله مفيداً لأولئك الذين يرغبون بتخفيف وزنهم. كثرة الماء داخله تجعلنا نشعر بالشبع، فضلاً عن دوره في تنقية الجسم من السموم. كما أن سعراته الحرارية منخفضة جداً، إضافة إلى كونه غنياً بفيتاميني "ج" و "ب" والبوتاسيوم والليكوبين، وهو عنصر يقي من السرطان. الحصول على أكبر قدر ممكن من فوائد البطيخ يكون بعدم تناوله مع أطعمة أخرى.

  • فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    الليمون

    الليمون من أفضل أنواع الحمضيات المساعدة على تخفيض الوزن، فهو يعزز عملية إذابة الدهون الزائدة في الجسم. كما يمكن تناول الليمون عند الشعور بحرقة في المعدة، فالليمون له تأثير قلوي على المعدة. ولذا يُنصح بشرب الليمون مع الماء صباحاً قبل تناول الفطور ولدى تناول وجبات دسمة أيضاً.

  • Grapefruit

    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    جريب فروت

    الجريب فروت من الحمضيات المفيدة جداً لتخفيف الوزن، فهو غني بالإنزيمات التي تساعد على حرق الدهون في الجسم. كما أنه يمنع احتباس السوائل في الجسم لخلوه من الصوديوم.

  • فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    التفاح

    ربما يكون التفاح من الفواكه غير الجذابة للبعض، ولكن للتفاح فوائد جعلت تناوله مرة في اليوم "تقي من زيارة الطبيب دوماً". ومن بين هذه الفوائد قدرته على تخفيف الوزن، فوفقاً لدراسة قام بها علماء أمريكيون، تبين أن حمض "يوروسوليك" الموجود في قشر التفاح يساعد على حرق الدهون بسرعة، فضلاً عن أن التفاح يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في عملية الهضم.

  • Birne

    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    الكمثرى

    تحتوي الكمثرى على اثنين من مضادات الأكسدة المهمة لتخفيف الوزن، وهما "كاتشين" و"فلافونيدات"، التي تمنع احتباس السوائل في الجسم، فضلاً عن دورها في تنقية الجسم من المواد الضارة والتخلص من الدهون. ومن يرغب بفقدان بضعة كليوغرامات من وزنه، ينصحه خبراء التغذية بتناول الكمثرى مساءا ً لمدة أسبوع كامل، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن خلال اليوم.

  • فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    البابايا

    تعد البابايا من الفواكه الاستوائية اللذية للغاية وتحتوي على كميات عالية من الألياف والماء ونسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية . وتساعد البابايا على هضم البروتينات بشكل صحيح. لذا ينصح خبراء التغذية بتناولها صباحاً. كما أن لبذرو البابايا دور مهم في القضاء على الطفيليات المعوية التي تحفز الشهية، ناهيك عن أن البابايا غنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

    الكاتب: دالين صلاحية


 

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