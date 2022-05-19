البطريرك كيريل يدعم بوتين

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على خلفية معارضة قوية من قبل المجر استثنت حزمة العقوبات الأوروبية السادسة بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية كيريل على الرغم من أنه يعتبر داعما قويا للرئيس الوسي بوتين ويبارك دوما حربه ضد أوكرانيا.
يُدين عدد من الكهنة الأوكران بالولاء للكنيسة الأرثوذكسية في موسكو، لكن الحرب الروسية على بلدهم ودعم البطريرك الروسي كيريل لها، قسّما الكنيسة، وسط دعوات متواصلة بفصل نهائي بين الكنسيتين في موسكو وكييف.
طالبت المجر بإدخال تعديلات على حزمة العقوبات الجديدة التي يزمع الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا والتي تتضمن حظر الجزء الأكبر من واردات النفط الروسي، فما هي أبرز النقاط التي تعترض عليها المجر؟
بعد تنازل المجر عن اعتراضاتها إثر الاستجابة لضغوطها، تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا التي تتضمن حظراً جزيئاً على واردات النفط الروسي. لكن الحزمة استثنت شخصية من العقوبات بناء على طلب المجر، فمن هي؟
أعرب المستشار الألماني شولتس عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على واردات النفط من روسيا وتبني الحزمة السادسة من العقوبات بقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. في المقابل نفي رئيس الوزراء المجري وجود "تسوية مقبولة".
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