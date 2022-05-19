 البطريرك كيريل يدعم بوتين | DW الأخبار | DW | 03.06.2022

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DW الأخبار

البطريرك كيريل يدعم بوتين

على خلفية معارضة قوية من قبل المجر استثنت حزمة العقوبات الأوروبية السادسة بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية كيريل على الرغم من أنه يعتبر داعما قويا للرئيس الوسي بوتين ويبارك دوما حربه ضد أوكرانيا.

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