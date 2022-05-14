 البطريرك الأرثوذكسي كيريل والحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 16.05.2022

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DW الأخبار

البطريرك الأرثوذكسي كيريل والحرب في أوكرانيا

البطريرك كيريل يواجه انقاسما في كنيسته بسبب دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا. يعتبر أن الديمقراطيات الغربية هي قوى الشر وأن مشروع بوتين هو معجزة من الله.

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