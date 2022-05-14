البطريرك الأرثوذكسي كيريل والحرب في أوكرانيا

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البطريرك كيريل يواجه انقاسما في كنيسته بسبب دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا. يعتبر أن الديمقراطيات الغربية هي قوى الشر وأن مشروع بوتين هو معجزة من الله.
يُدين عدد من الكهنة الأوكران بالولاء للكنيسة الأرثوذكسية في موسكو، لكن الحرب الروسية على بلدهم ودعم البطريرك الروسي كيريل لها، قسّما الكنيسة، وسط دعوات متواصلة بفصل نهائي بين الكنسيتين في موسكو وكييف.
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