البطريرك الأرثوذكسي كيريل والحرب في أوكرانيا

هكذا قسّم غزو روسيا لأوكرانيا أتباع الكنيسة الأرثوذكسية

يُدين عدد من الكهنة الأوكران بالولاء للكنيسة الأرثوذكسية في موسكو، لكن الحرب الروسية على بلدهم ودعم البطريرك الروسي كيريل لها، قسّما الكنيسة، وسط دعوات متواصلة بفصل نهائي بين الكنسيتين في موسكو وكييف.