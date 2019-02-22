 البشير يرد على الاحتجاجات بأوامر طوارئ جديدة وحزبه يبحث عن بديل له | أخبار | DW | 25.02.2019

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أخبار

البشير يرد على الاحتجاجات بأوامر طوارئ جديدة وحزبه يبحث عن بديل له

رد الرئيس السوداني على المحتجين الذين تحدوا حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، بإعلان أوامر طوارئ تتعلق بالتجمع والإضراب والتعامل بالعملة الأجنبية والذهب والدقيق المعدوم حكوميا. فيما يبحث حزب البشير عن بديل له.

Sudan Omar al-Bashir ARCHIV (picture-alliance/Photoshot/M. Khidir)

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أربعة أوامر طوارئ تتعلق بفرض حظر للتجوال ومنع التجمع والتجمهر والمواكب عموما، فضلا عن منع تنفيذ إضرابات العمل وتعطيل المرافق العامة ومنح القوات النظامية بموجب تلك الأوامر حصانات. 

مختارات

وتأتي الأوامر الجديدة التي أعلنت اليوم الاثنين (25 شباط/ فبراير 2019)  امتدادا لقرار أعلنه الرئيس السوداني البشير يوم الجمعة الماضي بإعلان حالة الطوارئ وتعيين عسكريين على رأس الولايات المختلفة بما فيها ولاية الخرطوم. ووجهت أوامر الطوارئ الأربعة التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها، النائب العام ورئيس القضاء بتكوين نيابات ومحاكم طارئة وحددت عقوبات للمخالفين بالسجن لمدد لا تزيد عن عشرة أعوام بجانب الغرامة .

وأشارت الأوامر لفرض حظر للتجوال تركت للسلطات المختصة تحديد توقيتاته وقيدت الأوامر نشاط الأحزاب السياسية واشترطت لأيّ نشاط أخذ الأذن من القنوات الرسمية، كما حظرت نشر وتداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين وتدعو لتقويض النظام أو بث روح الكراهية والعنصرية بأي وسيلة إعلامية أو بمواقع التواصل الاجتماعي.

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منظمو الحراك الاحتجاجي في السودان يرفضون إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ

 ووضعت الأوامر ضوابط  فيما يتصل بتداول الذهب والنقد الأجنبي حيث حظرت التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء خارج القنوات الرسمية وشددت على المسافرين حمل عملات في حدود ثلاثة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. ومنعت الأوامر التعامل مع الدقيق المدعوم بيعاً وشراء إلا بموجب تصديق رسمي.

وفي وقت سابق لصدور قرارات البشير اليوم الاثنين، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين تظاهروا في الخرطوم في تحدٍ لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير لإنهاء الاحتجاجات المناهضة لحكومته. وهتف مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط الخرطوم اليوم "حرية، سلام، عدالة"، بحسب شهود عيان. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريقهم. ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي ينظم الاحتجاجات، "إلى "التظاهر لتحدي حالة الطوارئ".

في سياق ذي صلة، أكدت مصادر قيادية داخل حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، اليوم الاثنين، أن الحزب بدأ ترتيبات انتقال رئاسة الحزب من الرئيس السوداني عمر البشير إلى لجنة مكلفة تعمل على تصريف أعمال رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة والدفع بترشيحات لبديل البشير في الحزب وانتخابات الرئاسة في 2020. وكان الرئيس السوداني قد أبلغ اجتماع المكتب القيادي للحزب الجمعة الماضية، برغبته في التنحي عن رئاسة الحزب وعدم الترشح لرئاسة الجمهورية ثانية حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

م.م/ع.ج (د ب ا، أ ف ب)

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    الكاتب: إعداد: إيمان ملوك


مختارات

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