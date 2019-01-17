البشير في الدوحة: ماذا ستقدم له قطر وبأي مقابل؟

إنها أول زيارة رسمية للرئيس السوداني عمر البشير إلى بلد عربي منذ اندلاع أزمة الاحتجاجات في بلاده. البشير غادر إلى قطر اليوم الثلاثاء في زيارة عمل، وأن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبله الأربعاء، موضحة أن البحث سيتناول "العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
اختيار الدوحة كأول وجهة للبشير لم يكن مفاجئا، ويأتي بعد حوالي شهر من اتصال هاتفي كان قد تلقاه الرئيس السوداني من أمير قطر اطمأن فيه على أوضاع البلاد مع تزايد حدة الاحتجاجات الشعبية، وعبر عن "وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدتها على تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه على استقرار السودان وأمنه".
فما الذي يمكن أن تقدمه قطر للبشير وبأي ثمن؟ ومن جهة أخرى كيف ستتفاعل قوى إقليمية أخرى كالسعودية ومصر مع هذا التقارب؟
ماذا في جعبة قطر؟
في الوقت الذي يواجه فيه عمر البشير أوضاعا داخلية صعبة تهدد مصيره بعد أن تحولت الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء الأسعار إلى مطالب للبشير بالتنحي عن السلطة، تبدو العلاقات الخارجية أهم ورقة في يده خاصة في ظل تمسك دول حليفة له بحكمه خوفا من أن يتكرر السيناريو الليبي ويغرق السودان في الفوضى. ويرى مراقبون أن الدول العربية المؤثرة، على اختلاف مواقفها وتوجهاتها، تخشى من سقوط حكم البشير في ظل غياب بديل عنه في منطقة مضطربة أساسا.
قطر إحدى هذه الدول التي تحاول التدخل لحل الأزمة في السودان، هدفها من ذلك كما يقول الكاتب والصحفي اللبناني أمين قمورية لـ DW عربية: "أولا مصالحها في منطقة البحر الأحمر التي تريد حمايتها وهذه النقطة معنية بها تركيا أيضا. هذا بالإضافة إلى الطبيعة العقائدية للنظام السوداني والتي تتماشى مع الإخوان أصدقاء قطر". وعن أقصى ما يمكن أن تقدمه قطر للخرطوم يقول قمورية "إن الدوحة التي سبق وأن قدمت لدول الأخرى المال، آخرها لبنان، ستفعل الآن نفس الشيء مع السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة".
وتقيم قطر والسودان علاقات جيّدة مبنية على تحالف يعود لمدة طويلة، ويقدّر عدد السودانيين المقيمين في الإمارة الخليجية الغنية بنحو 60 ألفا. وسبق للدوحة أن قادت وساطة بين الخرطوم والمتمرّدين في إقليم دارفور.
عمر البشير كان قد أجرى زيارة لدمشق كأول زعيم عربي يفعل ذلك منذ اندلاع الثورة السورية.
هل يُصلح المال ما أفسدته السياسة؟
لكن هل سينجح المال القطري في إخماد الاحتجاجات مادام الاستياء الشعبي يتجاوز مسألة الأزمة الاقتصادية؟ يقول قمورية إن البشير ربما يعول على بعض المساعدات المالية من قطر ودول أخرى لكن الوضع في السودان الآن هو "نتاج تراكمات عمرها عقود ومعالجتها تحتاج تغييرات جذرية في طبيعة النظام نفسه"، كما يقول المحلل السياسي اللبناني.
ويُتهم نظام البشير بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقّ الرئيس السوداني في عامي 2009 و2010 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، بدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت حدتها لتطالب بتنحي البشير. الاحتجاجات أدت إلى مقتل 26 شخصا حتى الآن بحسب مسؤولين، في حين تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى يتجاوز الأربعين قتيلا. وقد تسببت طريقة تعامل الحكومة مع المظاهرات انتقادات دولية.
التحركات التركية القطرية في موانئ البحر الأحمر تقلق السعودية وحلفاءها كما يقول أمين قمورية
رد فعل مصر والسعودية
ورغم التقارب الموجود بين السودان وقطر، وبغض النظر عن أن العلاقات بشكل عام بين القاهرة والخرطوم لم تكن يوما مثالية إلا أن النظام المصري أرسل إشارات تدعم نظام البشير في محنته الحالية. وفي هذا السياق يقول قمورية إن السودان يمثل بالنسبة لمصر عمقها الاستراتيجي وأمنه مهم جدا بالنسبة للمصريين خاصة في ظل الفوضى التي تعيشها الجارة ليبيا. لهذا السبب لا يمكن للتقارب مع قطر أن يجعل مصر تتخذ موقفا معاديا من البشير.
السعودية حالها حال مصر كما يقول المحلل السياسي، فالتحالف السعودي السوداني قوي كذلك وتُرجم إلى الواقع مع مشاركة السودان بجيشها في حرب اليمن وهو الجيش العربي الوحيد الذي يقاتل إلى جانبها في هذه الحرب وخروجه منها سيكون صفحة بالنسبة للرياض.
لهذه الأسباب فإن خصوم قطر سيُبقون على علاقاتهم مع البشير مهما وصل التقارب مع الدوحة، وحتى مع الانزعاج من التحركات القطرية التركية في موانئ البحر الأحمر خاصة ميناء سواكن السوداني. ويضيف قمورية أن البشير يعرف كيف يمسك العصا من الوسط وهو يتعامل مع حلفائه المتخاصمين فيما بينهم، "وعلى هذا الأساس ليس مستبعدا أن تكون هذه الزيارة افتتاحا لزيارات أخرى يقوم بها البشير للسعودية ومصر ودول أخرى حتى".
الكاتبة: سهام أوشطو
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
السترات الصفراء
الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
الأقمصة الحمراء
في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
ضد الأقمصة الصفراء
في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
للألوان سلطة
لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
ثورة المظلات
الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
لون المظلة
في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
حركة خضراء
بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
أمهات بيض
المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
نساء بالأسود
قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
العلم الأحمر
على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
أقمصة سوداء أو بنية
بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
اللون البنفسجي
البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
علم قوس قزح
علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.