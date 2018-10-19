البشير شو برنامج سياسي ساخر يقدمه الإعلامي المعروف أحمد البشير. يَخرج البرنامج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة تحاكي الواقع.

يسهر على إعداد البرنامج إلى جانب مقدمه أحمد البشير فريق يضم صحفيين من مختلف أطياف الشعب العراقي ويعتبر من أكبر وأشهر البرامج الكوميدية التي تتناول الشأن العراقي مشاهدة على اليوتيوب. بثت أول حلقة لبرنامج البشير سنة 2014 بعنوان "دجاج طائفي" ووصل عدد مشاهداتها الى 1.25 مليون. عمل مقدم البرنامج الإعلامي أحمد البشير مراسلا صحافيا لعدة قنوات فضائية عراقية. = في عام 2011 نجا بأعجوبة من تفجير انتحاري في مدينة الرمادي. وقد تلقى البشير بسبب برنامجه وسخريته اللاذعة تحذيرات من العودة إلى العراق وتهديدات متكررة بالقتل جاء أغلبها من تنظيم داعش الإرهابي.