نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

البشير شو

البشير شو برنامج سياسي ساخر يقدمه الإعلامي المعروف أحمد البشير. يَخرج البرنامج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة تحاكي الواقع.

يسهر على إعداد البرنامج إلى جانب مقدمه أحمد البشير فريق يضم صحفيين من مختلف أطياف الشعب العراقي ويعتبر من أكبر وأشهر البرامج الكوميدية التي تتناول الشأن العراقي مشاهدة على اليوتيوب. بثت أول حلقة لبرنامج البشير سنة 2014 بعنوان "دجاج طائفي" ووصل عدد مشاهداتها الى 1.25 مليون. عمل مقدم البرنامج الإعلامي أحمد البشير مراسلا صحافيا لعدة قنوات فضائية عراقية. = في عام 2011 نجا بأعجوبة من تفجير انتحاري في مدينة الرمادي. وقد تلقى البشير بسبب برنامجه وسخريته اللاذعة تحذيرات من العودة إلى العراق وتهديدات متكررة بالقتل جاء أغلبها من تنظيم داعش الإرهابي.

مؤتمر علاء دوخة 19.10.2018

علاء دوخة في مؤتمر صحفي من داخل البرلمان بخصوص إغلاق منطقة الطوايل، ويعلن قراراً مهماً جداً. فما هو؟
Der Comedian Ahmad Al Basheer aus dem Irak mit Logo der Albasheer Show Rechte: Albasheer Show (DW hat Kooperationsvertrag, der die Fotorechte umfasst) Aufnahmen: April 2017

برنامج أحمد البشير يطيح بمسؤول رسمي عراقي 20.08.2018

في خطوة اعتبرت استجابة لإحدى حلقات برنامج البشير شو، أُقيل الناطق الرسمي باسم وزارة التربية العراقية سرمد سلام من مهامه. وفيما اعتبر أحمد البشير قرار الإقالة انتصارا للعدالة، أشار سلام، مشككا، إلى حدوث تلاعب فني بكلماته.
Titel: Abasheer show Ort: Amman, Datum: 27:03.2018 Albasheer show startet auf DW Arabic neue Folge am 30:03. 2018.

برنامج "البشير شو" من جديد على DW عربية 29.03.2018

موعدكم الجمعة (30 أذار/ مارس) مع الحلقة الأولى من السلسلة الجديدة للبرنامج الأسبوعي الساخر البشير شو على قناة DW عربية. يُبث البرنامج مساء كل جمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت بغداد، الثامنة بتوقيت برلين.
Der Comedian Ahmad Al Basheer aus dem Irak mit Logo der Albasheer Show Rechte: Albasheer Show (DW hat Kooperationsvertrag, der die Fotorechte umfasst) Aufnahmen: April 2017

الحلقة الجديدة من البشير شو: مهمة مو مستحيلة 21.04.2017
Der Comedian Ahmad Al Basheer aus dem Irak mit Logo der Albasheer Show Rechte: Albasheer Show (DW hat Kooperationsvertrag, der die Fotorechte umfasst) Aufnahmen: April 2017

ما سر "سجن" الكوميدي العراقي أحمد البشير؟ 19.04.2017

في فيديو إعلان الموسم الجديد، يهرب الكوميدي العراقي أحمد البشير من "السجن". وبدءاً من يوم الجمعة يمكنكم متابعة برنامجه "البشير شو" على شاشة DW عربية.
***Achtung: Nur für geklärte Verwendung nutzen!*** DW AL-Basheer Show © DW

البشير شو يوزع جوائز إيمي على برامج تلفزيونية عراقية 24.09.2016
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو يكشف أهم إنجاز في العراق منذ 2003 16.09.2016

البشير شو يكشف أهم إنجاز شهده العراق منذ عام 2003 حتى اليوم ويضعنا في أجواء العيد وأهم الأغاني التي على الساحة الفنية ويدعو إلى مساعدة الأمريكان في الانتخابات ويبعث برسالة إلى نوري المالكي باعتباره أهم شخصية في العراق.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: تعرف على سر زيارة وفد الحوثيين إلى العراق 09.09.2016

البشير شو يكشف أسباب زيارة وفد من الحوثيين الى العراق ولقائهم برئيس الوزراء حيدر العبادي ويفصح عن آخر التطورات في قضية إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، كما يكشف ما حدث بالفعل في الإستعراض العسكري لقوات بدر.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: البشير يقدم حلولا لمشاكل العملة والإيجار وشروط قتال داعش 02.09.2016

على خلفية استجواب وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يقدم الكوميدي العراقي أحمد البشير عدة حلول للمشاكل التي تعصف بالبلاد ومنها العملة والإيجار.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: البشير يقدم حلولا لمشاكل العملة والإيجار وشروط قتال داعش 02.09.2016

على خلفية استجواب وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يقدم الكوميدي العراقي أحمد البشير عدة حلول للمشاكل التي تعصف بالبلاد ومنها العملة والإيجار.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو يكشف العلاقة بين الزعل والإرهاب في العراق 27.08.2016
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: العراق في صدارة الدول المستهلكة للأفلام الإباحية 19.08.2016

انتفض الكوميدي العراقي أحمد البشير للدفاع عن بلاده بعد أن احتلت ذيل أكثر التصنيفات العالمية، كالوضع الأمني ومعاملة المرأة، لكنه يكتشف أن بلاده تتصدر تصنيفات أخرى.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: مؤتمر العمليات النفسية لمواجهة داعش 12.08.2016

أحمد البشير ينهي الحلقة في خمس دقائق كحال أغلب الأمور في العراق، ويهنئ رئيس البرلمان بمناسبة تبرئته. ويتناول موضوع المسؤولين أصحاب الفيديوهات على سكايب، كما يتحدث عن المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والإعلامية ضد داعش.
***Achtung: Nur für geklärte Verwendung nutzen!*** DW AL-Basheer Show © DW

البشير شو.. كل يوم جمعة على قناة DW عربية 14.04.2016

يقدم الإعلامي الكوميدي العراقي أحمد البشير، برنامجه الساخر "البشير شو" على قناة DW عربية، وذلك ضمن التعاون المشترك بينها وبين قناة "السومرية" العراقية، التي تحتضن "البشير شو".
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Horizon Lights (Horizon Lights ist als Produktionsfirma der Albasheer-Show ein Partner der DW und hat uns das Bild für Berichterstattung und PR zur Verfügung gestellt), April 2016 © Horizon Lights

قريبا: "البشير شو" على DW عربية 07.04.2016

تبدأ قناة DW عربية ابتداء من يوم الجمعة 15 أبريل/ نيسان 2016 ببث برنامج "البشير شو" الساخر بالتعاون مع قناة السومرية العراقية. "البشير شو" هو أول برنامج عراقي ساخر يبث على شاشتين عراقية ودولية في آن واحد.