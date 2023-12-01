تبدأ الحلقة الثامنة لبرنامج البشير شو اكس 3 باستعراض لأهم الاحداث التي مرت على العراق في سنة 2023، وما هي قصة جسر الكريعات والكاظمية من خلال أبو شاهين. ثم ينتقل للحديث في القصة المحروقة عن حيثيات نتائج انتخابات مجالس المحافظات .
وفي الجزء الرئيسي في فقرة اكس الجمعة يكون بطلها الجاذب مهدي الصميدعي. فهل سيتنافس الصميدعي مع أبو شاهين؟
البشير شو برنامج عراقي سياسي ساخر يقدمه الإعلامي الشهير أحمد البشير. يَخرج البرنامج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة.