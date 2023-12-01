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سياسةالعراق

چاي وصدگ

٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣

تبدأ الحلقة الثامنة لبرنامج البشير شو اكس 3 باستعراض لأهم الاحداث التي مرت على العراق في سنة 2023، وما هي قصة جسر الكريعات والكاظمية من خلال أبو شاهين. ثم ينتقل للحديث في القصة المحروقة عن حيثيات نتائج انتخابات مجالس المحافظات . وفي الجزء الرئيسي في فقرة اكس الجمعة يكون بطلها الجاذب مهدي الصميدعي. فهل سيتنافس الصميدعي مع أبو شاهين؟

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Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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البشير شو — برنامج سياسي ساخر

البشير شو برنامج عراقي سياسي ساخر يقدمه الإعلامي الشهير أحمد البشير. يَخرج البرنامج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة.

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