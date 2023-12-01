2023/12/30 ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣

تبدأ الحلقة الثامنة لبرنامج البشير شو اكس 3 باستعراض لأهم الاحداث التي مرت على العراق في سنة 2023، وما هي قصة جسر الكريعات والكاظمية من خلال أبو شاهين. ثم ينتقل للحديث في القصة المحروقة عن حيثيات نتائج انتخابات مجالس المحافظات . وفي الجزء الرئيسي في فقرة اكس الجمعة يكون بطلها الجاذب مهدي الصميدعي. فهل سيتنافس الصميدعي مع أبو شاهين؟