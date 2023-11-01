مشاكلنا الجديدة

2023/11/26 ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

تبدأ الحلقة الثالثة بالحديث عن الضرب وما هي أسبابه؟ ثم نتفاجئ بسلسلة مشاكل يخوضها العراقيون أوصلتهم إلى يومنا هذا، فما هي أهم المشاكل وما هي علاقة المشاكل بالانتخابات؟ أما في الحديث عن المرشحين في العلابية فيقوم الإعلامي أحمد البشير بتقديم مرشحين العلابية، وفي فقرة الاكس ما هو الإعلان الانتخابي لأخت عالية؟