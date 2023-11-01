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سياسةالشرق الأوسط

مشاكلنا الجديدة

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

تبدأ الحلقة الثالثة بالحديث عن الضرب وما هي أسبابه؟ ثم نتفاجئ بسلسلة مشاكل يخوضها العراقيون أوصلتهم إلى يومنا هذا، فما هي أهم المشاكل وما هي علاقة المشاكل بالانتخابات؟ أما في الحديث عن المرشحين في العلابية فيقوم الإعلامي أحمد البشير بتقديم مرشحين العلابية، وفي فقرة الاكس ما هو الإعلان الانتخابي لأخت عالية؟

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Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

DW Al Basheer Show Sendungslogo 2024

البشير شو — برنامج سياسي ساخر

البشير شو برنامج عراقي سياسي ساخر يقدمه الإعلامي الشهير أحمد البشير. يَخرج البرنامج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة.

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