مشاكلنا الجديدة

تبدأ الحلقة الثالثة بالحديث عن الضرب وما هي أسبابه؟ ثم نتفاجئ بسلسلة مشاكل يخوضها العراقيون أوصلتهم إلى يومنا هذا، فما هي أهم المشاكل وما هي علاقة المشاكل بالانتخابات؟ أما في الحديث عن المرشحين في العلابية فيقوم الإعلامي أحمد البشير بتقديم مرشحين العلابية، وفي فقرة الاكس ما هو الإعلان الانتخابي لأخت عالية؟
البشير شو برنامج عراقي سياسي ساخر يقدمه الإعلامي الشهير أحمد البشير. يَخرج البرنامج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة.