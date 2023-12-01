البشير شو - الانتخابات البردانة

2023/12/22 ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣

تبدأ الحلقة السابعة بأغنية يغنيها أحمد البشير ويؤديها علي البصراوي في حوار بين الناخب والمرشح ثم يحاول أحمد البشير أن ينصدم بسبب نتائج الانتخابات ولكنه يكشف في الأخير الفكرة الأساسية من انتخابات مجالس المحافظات وفي نهاية الحلقة يهدي أحمد البشير رسالة وأغنية الى الإخوة المسيحيين في العراق ويهدي لهم اغنية بأداء النجم (مود) والفنانة فيفيان خوري.