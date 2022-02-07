البريطانيون يحتفلون بمرور سبعين عاماً على تولي ملكتهم إليزابثث الثانية العرش وهو رقم قياسي لم يسجله أي رئيس دولة قبلها

انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش

بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، أطلت الملكة إليزابيث الثانية على شرفة قصر باكنغهام وسط تصفيق آلاف الأشخاص مع بدء اليوم الأول من الاحتفالات. وتثير صحة الملكة البالغة من العمر 96 عاما قلقا في الفترة الأخيرة.