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البريطانيون يحتفلون بمرور سبعين عاماً على تولي ملكتهم إليزابثث الثانية العرش وهو رقم قياسي لم يسجله أي رئيس دولة قبلها
بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، أطلت الملكة إليزابيث الثانية على شرفة قصر باكنغهام وسط تصفيق آلاف الأشخاص مع بدء اليوم الأول من الاحتفالات. وتثير صحة الملكة البالغة من العمر 96 عاما قلقا في الفترة الأخيرة.
أعلن قصر باكنغهام الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بفيروس كورونا، مؤكداً أنها تعاني من أعراض بسيطة. ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة هذا الأسبوع.
تحتفل الملكة إليزابيث الثانية الأحد بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا غداة إعلانها أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش. خطوة تنهي الجدل بين البريطانيين.
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