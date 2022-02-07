 البريطانيون يحتفلون بمرور سبعين عاماً على تولي ملكتهم إليزابثث الثانية العرش وهو رقم قياسي لم يسجله أي رئيس دولة قبلها | DW الأخبار | DW | 02.06.2022

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DW الأخبار

البريطانيون يحتفلون بمرور سبعين عاماً على تولي ملكتهم إليزابثث الثانية العرش وهو رقم قياسي لم يسجله أي رئيس دولة قبلها

البريطانيون يحتفلون بمرور سبعين عاماً على تولي ملكتهم إليزابثث الثانية العرش وهو رقم قياسي لم يسجله أي رئيس دولة قبلها

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