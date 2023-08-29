البرهان في مصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الصراع بالسودان

أفاد بيان عسكري بأن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وصل اليوم الثلاثاء (29 أغسطس/آب 2023) إلى مدينة العلمين على الساحل الشمالي لمصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وهذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان.

وعرضت مصر التوسط بين الطرفين المتناحرين في السودان، ضمن سلسلة من الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون وقوع حرب أهلية مطولة وتعميق أزمة إنسانية في البلاد. وفي كلمة ألقاها أمام جنود أمس الاثنين بدد البرهان الآمال في إجراء محادثات منددا بقوات الدعم السريع التي وصف عناصرها بأنهم "خونة"، وتعهد بتحقيق نصر حاسم.

البرهان خارج الخرطوم ويؤكد استمرار الحرب.. ما الدلالات؟

مقتل العشرات في دارفور جراء قصف طال مساكن

من جانب آخر، قُتل 39 شخصا على الأقل في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور جراء القصف الذي طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق ما أفاد شهود عيان ومصدر طبي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأفادت المصادر أن "أدى سقوط قذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا إلى مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والاطفال .. وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها". ووصف الناشط الحقوقي السوداني أحمد قوجا عبر حسابه على موقع "إكس" ما حدث في نيالا بأنه "مجزرة .. راح ضحيتها 39 طفلا وامرأة ورجلا في لحظات قليلة".

ونيالا من أكثر المدن التي تتركز بها المعارك في إقليم دارفور في غرب البلاد حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.

والأسبوع الماضي أعلن الجيش السوداني مقتل قائد فرقة المشاة بنيالا، كما أفادت الأمم المتحدة في تقرير أن حدة الاشتباكات في نيالا خلّفت منذ 11 أغسطس/آب "60 قتيلاً و250 جريحاً و50 ألف نازح".

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)