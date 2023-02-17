 البرلينالة يركز على الحرب في أوكرانيا في نسخة هذا العام | DW الأخبار | DW | 19.02.2023

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البرلينالة يركز على الحرب في أوكرانيا في نسخة هذا العام

مهرجان برلينالة يحتفي بأوكرانيا التي تدور فيها رحى حرب حاليا. المهرجان يعرض أفلاما تتناول هذه الحرب مثل فيلم في أوكرانيا، والجبهة الشرقية وقوة عظمى

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