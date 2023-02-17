البرلينالة يركز على الحرب في أوكرانيا في نسخة هذا العام

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مهرجان برلينالة يحتفي بأوكرانيا التي تدور فيها رحى حرب حاليا. المهرجان يعرض أفلاما تتناول هذه الحرب مثل فيلم في أوكرانيا، والجبهة الشرقية وقوة عظمى
يحمل مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73، الكثير من المفاجآت وحضور كثير من النجوم، كما سيتم خلال المهرجان، الذي يهتم بالسياسة، نحو 300 فيلم من أهمها "القوة الخارقة" و "الجبهة الشرقية"، وفيلم عن أحداث حرب أكتوبر 1973.
نادرا ما جاء افتتاح "البرليناله" بهذا الشكل العاطفي. فالدورة 73 للمهرجان تأتي في ظل حروب وكوارث في أوكرانيا وإيران وأفغانستان وتركيا وسوريا. وصفق الجمهور وقوفا لكلمة الرئيس الأوكراني وعند الحديث عن احتجاجات إيران.
مهرجان برلين السينمائي لهذا العام (برليناله) يستضيف الفيلم الوثائقي "قوة عظمى" من إخراج شون بن، ويحكي عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتم تصويره في زمن الحرب وسيكون من بين الأفلام الرئيسية في المهرجان.
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