البرلينالة يركز على الحرب في أوكرانيا في نسخة هذا العام

مهرجان برلين السينمائي.. عودة الزخم والسياسة حاضرة بقوة

يحمل مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73، الكثير من المفاجآت وحضور كثير من النجوم، كما سيتم خلال المهرجان، الذي يهتم بالسياسة، نحو 300 فيلم من أهمها "القوة الخارقة" و "الجبهة الشرقية"، وفيلم عن أحداث حرب أكتوبر 1973.